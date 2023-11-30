"Сложили, как кубики лего": во Львове реконструировали лицо парню с тяжелым пороком

Во Львове медики вместе с коллегами из Франции провели сверхсложную реконструктивную операцию 17-летнему Павлу из Кропивницкого. Парень родился с двусторонним несращиванием губы и неба.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Межрегионального центра лечения детей с ущельями губы и неба.

Какие последствия после операции за границей

Известно, что в раннем детстве Павлу исправили этот недостаток за границей. Но после вмешательств верхняя челюсть отставала в развитии и была меньше нижней.

Это не только эстетический дефект, но и проблемы с речью, жеванием из-за нарушения прикуса.

Юноша в том возрасте, когда восприятие своей внешности очень важно, поэтому он искал решения.

Отмечается, что Павел стал одним из первых пациентов, записавшихся на реконструктивную операцию в рамках первой миссии французских черепно-лицевых и реконструктивных хирургов в Украине.

Как выглядел парень перед операцией и после (фото: facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)

Как врачам удалось провести 4 операции в одной

По словам медиков, чтобы все удалось максимально точно, команда использовала 3D-моделирование лица. Фактически за одно вмешательство было проведено четыре операции:

остеотомия верхней челюсти

остеотомия нижней челюсти

гениопластика - реконструкция подбородка

костная пластика - закрытие дефекта альвеолярного отростка в участке расщелины собственной костью из подбородка

Врачи отметили, что якобы лицо сложили, как кубики лего.

В результате у пациента полностью изменилось лицо, оно стало пропорциональным и симметричным. Это заметно даже несмотря на послеоперационный отек.

"Если у вас в семье появляется ребенок с несрастающимися губами и небом, помните: исправлять эту проблему надо у опытных хирургов, чтобы в будущем не навредить росту и развитию челюсти, как это произошло у Павла" - говорится в сообщении.