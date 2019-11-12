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У Львові ветеран АТО віддав істотну премію на ремонт багатоповерхівки (відео)

STYLERЖиття    12.11.2019 - 08:39
У Львові ветеран АТО віддав істотну премію на ремонт багатоповерхівки (відео)
Ветеран АТО витратив премію на ремонт під'їзду у Львові (фото: колаж РБК-Україна)

Ветеран АТО віддав свою премію на ремонт під'їзду в будинку

Ветеран АТО Микола Маланіч витратив понад 100 тисяч гривень своєю премії від мерії на ремонт під'їзду львівської багатоповерхівки, де він живе разом зі своєю сім'єю. Гроші він отримав за участь в бойових діях на Донбасі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами Миколи, під'їзд не ремонтували вже більше 40 років. І йому вже набридло дивитися на розбиті сходи і те, як молодим матерям доводилося тягати коляски, тому що в під'їзді не було пандуса.

Він думав, що сусіди зрадіють, але натомість почув невдоволення. Деяким не подобався колір плитки і довжина перил, які встановили за 2 місяці робіт. Були і ті, хто обурювався, що ремонт триває занадто довго.

Ветеран АТО витратив премію на ремонт під'їзду у Львові (відео: YouTube)

Чоловік самостійно профінансував ремонт. Завдяки йому в під'їзді встановили нову плитку, пандус, поручні, а також камери відеоспостереження.

За його словами, він хотів щось залишити після себе, і дати зрозуміти суспільству, що люди йдуть на війну не за пільги, землю і кредити з мінімальними ставками, а за тим, щоб відстояти незалежність України.

Зараз мешканці будинку вже задоволені. Представники ЖЕКу розповіли, що допомагали, як могли. Вони надали цемент, метал, клей для плитки і зварювальника. Без грошей Миколи мешканці будинку ще б довго чекали ремонт.

У 2014 році Микола разом зі своїм братом-близнюком пішов на фронт у лавах 80-ї десантно-штурмової бригади. Більше року він захищав Піски, Щастя, Трьохізбенку, 32-й блокпост. У даний момент Микола очолює Держекоінспекцію.

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