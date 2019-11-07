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Роблять ветераном АТО заднім числом: нові деталі про стрілянину в Києві

STYLERПодії    07.11.2019 - 23:41
Роблять ветераном АТО заднім числом: нові деталі про стрілянину в Києві
Стрілянина у Києві на Борщагівці (колаж: РБК-Україна)

Стрілка з київської багатоповерхівки хочуть "відмазати" від покарання

У Києві 48-річний чоловік розстріляв своїх сусідів по під'їзду, які прийшли до нього з розбірками. Олексій Берестецький роками не платив за комунальні послуги і встиг накопичити близько мільйона гривень боргу. А не так давно він підключився до загального стояка й сусіди платили за електроенергію, якою користувався Берестецький.

Інцидент стався на Борщагівці на вулиці Чаадаєва 6 листопада.

Чоловік на претензії сусідів відкрив по них стрілянину з мисливського карабіна. В результаті поранення двох ніг отримав 40-річний адвокат Микола Б., якого госпіталізували, зараз йому потрібна донорська кров.

Роблять ветераном АТО заднім числом: нові деталі про стрілянину в Києві

Олексій Берестецький (фото: facebook.com)

Сусіди Берстецкого розповіли, що чоловік направо і наліво розповідав, що він інвалід, і у нього є відповідні довідки. Про це пише Страна.

Крім того, мешканці будинку припускають, що деякі з довідок про психічний розлад, але військовим він не є.

У Facebook у Олексія Берестецького сказано, що він уродженець Луганська і працює головою правління в Центрі соціальної інтеграції інвалідів "Благо". Але в організації ні опису, ні підписників.

А сусідка Берестецького і журналістка Світлана Панюшкіна написала в соцмережах, що федерація тхеквондо бере стрілка на поруки і заднім числом робить йому довідку, що він ветеран АТО і "добродій".

Роблять ветераном АТО заднім числом: нові деталі про стрілянину в Києві

Стрілянина у Києві на Борщагівці (скрін: facebook.com/sveta.panushkina)

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