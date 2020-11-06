ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові знищили мурал із зображенням Гандзюк

Львів, П'ятниця 06 листопада 2020 09:39
У Львові знищили мурал із зображенням Гандзюк
У Львові знищили мурал з Гандзюк (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мурал із зображенням Гандзюк був створений напередодні річниці її загибелі

У Львові комунальні служби знищили мурал із зображенням Гандзюк, який активісти створили до річниці її загибелі. Як пояснили комунальники, це було зроблено з метою доброустрою міста.

Мурал із зображенням вбитої херсонської активістки Каті Гандзюк був створений на стіні Львівського державного університету внутрішніх справ. Активістка Меланія Подоляк зняла на відео, як комунальники лопатами зішкрібають зображення зі стіни. Деталі вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Мурал був розташований на стіні вулиці Максима Кривоноса, біля будівлі одного з корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ. Його створили активісти 24 жовтня і в річницю загибелі Каті Гандзюк, 4 листопада, до цього муралу приходили люди, щоб вшанувати пам'ять активістки. Вони несли квіти та свічки й подібні акції проходили й в інших великих містах України.

Проте комунальні служби Львова вирішили інакше і знищили мурал. На питання, навіщо вони це роблять, вони відповіли, що для благоустрою міста.

"Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де повинен бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста", - сказав один з комунальників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Миколаєвом руйнують унікальний скіфський курган.

А також розповідали про те, що в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Катерина Гандзюкмурал

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся