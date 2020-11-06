Во Львове уничтожили мурал с изображением Гандзюк

Во Львове уничтожили мурал с Гандзюк (Коллаж РБК-Украина)

Мурал с изображением Гандзюк был создан накануне годовщины ее гибели

Во Львове коммунальные службы уничтожили мурал с изображением Гандзюк, который активисты создали к годовщине ее гибели. Как объяснили коммунальщики, это было сделано с целью благоустройства города.

Мурал с изображением убитой херсонской активистки Кати Гандзюк был создан на стене Львовского государственного университета внутренних дел. Активистка Мелания Подоляк засняла на видео, как коммунальщики лопатами соскребают изображение со стены. Детали она рассказала на своей странице в Facebook.

Мурал был расположен на стене улицы Максима Кривоноса, возле здания одного из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел. Активисты его создали 24 октября и в годовщину гибели Кати Гандзюк, 4 ноября, к этому муралу приходили люди, чтобы почтить память активистки. Они несли цветы и свечи и подобные акции проходили и в других крупных городах Украины.

Однако коммунальные службы Львова решили иначе и уничтожили мурал. На вопрос, зачем они это делают, они ответили, что для благоустройства города.

"Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города", - сказал один из коммунальщиков.

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