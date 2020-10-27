ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 09:29
У Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували
У Києві велосипедист протаранив зупинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві шукають велосипедиста, який розтрощив нову зупинку

У Києві в ніч на 27 жовтня велосипедист протаранив скляну зупинку, яку нещодавно встановили. Інцидент стався у Дніпровському районі столиці, на вулиці Алматинській. Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua, водій транспортного засобу був п'яний.

"Феєричний... велосипедист. Ось така безглузда ДТП за участю велосипедиста та зупинки громадського транспорту сталася сьогодні вночі в Києві на вулиці Алматинській", - написав автор посту під відео.

Наголошується, що відразу після зіткнення зі склом, велосипедист зник з місця аварії. Після нього на місці ДТП залишилося дрібне скло по всьому периметру.

У Києві велосипедист в'їхав у зупинку

В коментарях українці відзначили, що за кермом будь-якого транспортного засобу потрібні мізки.

  • Та хай простить мене велосипедист, але це смішно.
  • Так давно вже пишуть, велосипедист без мізків це зло.
  • Трюкач однак.
  • Вони не дивлячись їздять. А прикиньте, це сліпе виїде на дорогу.
  • Феєричний звичайно. Добре хоч не порізало осколками.

Як ми повідомляли раніше, у Хмельницькій області сталася жахлива ДТП яка забрала життя двох підлітків 15-річного Артема Шимкова і 14-річного Андрія Ковальчука.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя остановка

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся