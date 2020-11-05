Під Миколаєвом руйнують унікальний скіфський курган віком 2,5 тис. років

"Чорні археологи" грабують скіфський курган під Миколаєвом (колаж РБК-Україна)

Вчені та активісти б'ють на сполох через незаконні розкопки і знищення кургану

Під Миколаєвом "чорні археологи" руйнують унікальний курган, який датується 5 століттям до нашої ери й належить до Висунської групи царських скіфських поховань.

Про незаконні розкопки повідомив член громадської організації "Бузький гард” Ілля Зелінський у своєму Facebook.

"Просто зухвала грабіжка скіфського поховання. Серед білого дня працює купа техніки на околиці села Скобелеве (Казанківський район) розривається бульдозером та екскаватором, вже була одна спроба в серпні, техніку арештували, але суд не задовільнив - результат бачимо", - написав він.

Також активіст опублікував в мережі відео розкопок.

Відео: Під Миколаєвом ведуться незаконні розкопки царського скіфського кургану

Зелінський зазначив, що курган охороняється державою, і дозволу на проведення таких розкопок немає, а бере участь у роботах приватна охоронна фірма ТОВ "Варта міста" з Одеси.

"Курган унікальний для області, за Мозолевським вважається царським, зараз знищений, розривався нахабно серед білого дня з польовим табором і т.п. - безкарність породжує безвідповідальність і це факт. Ми повинні зберегти те що тут було віками і шанувалось всіма народами", - обурюється він.

Відео: "Чорні археологи" руйнують і грабують скіфський курган в Скобелеве

Факт незаконних розкопок підтвердив також відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов.

"Йому (курганом) близько 2,5 тисячі років. Ми з активістами, учасниками АТО поїхали туди і те, що побачили – вразило. Група людей на «джипах», дві одиниці важкої техніки, автобус… Вони викопали яму вищу, аніж сам курган, висота якого була 12 метрів - заввишки як п'ятиповерхівка. Це неймовірно! Такого зухвальства, таких пошкоджень курганів я ще не бачив", - цитує вченого "Укрінформ".

Археолог розповів, що місце події викликали поліцію, але поки вона їхала, більшість "копачів" зникли, а представників фірми "Варта міста" забрали до відділення поліції для надання свідчень.

"Мене обурює ставлення до проблеми місцевої влади. Таке розриття посеред поля, засіяного, до речі, озиминою, не могло залишатися без уваги. Цей курган - унікальний зразок царських скіфських курганів, у яких ховали еліту суспільства. Він датується 5 століттям до нашої ери. Таких курганів на території нашої області всього п’ять. Про них усім відомо", - говорить Смирнов.

Під Миколаєвом знищують скіфський курган, якому 2,5 тисячі років (фото: facebook.com/illya.nikolaevskiy)

Також вчений зазначив, що для офіційних наукових досліджень цього кургану потрібно близько мільйона доларів.

"Судячи з розмаху розкопок "чорних археологів", вони витрачали на ці роботи по 50 тисяч гривень на день, нам же таку суму виділяють на рік для наукових досліджень", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що археологи під Луганськом знайшли сакральне коло у скіфському кургані, яке захищало живих від душ померлих.

Нагадаємо також, що під Львовом знайшли поселення стародавньої культури з артефактами, яким понад 7 тисяч років.