У Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гніві

У Львові розмалювали фарбою Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні. Вандалів застали "на гарячому" правоохоронці, які саме в цей час проїжджали повз.

Інцидент стався о третій ранку в середу, 6 січня. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Вандалами виявилися жителі Києва - 20-річний молодик і 19-річна дівчина.

Повідомляється, що "копи" побачили, як молоді люди наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної сотні.

Поруч із "художниками" також стояли балончики з фарбою.

Зазначається, що жителі столиці, які приїхали до Львова, не заперечували свого вчинку.

Вандалів затримали та доставили у Галицький відділ поліції. На них було складено протокол за ст. 152 (порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Також повідомляється, що розмір штрафу буде визначено адміністративною комісією райадміністрації.

У Львові вандали розмалювали Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні (фото: facebook.com/lvivpolice)

Подібні дії вандалів сильно розлютили мережу - у коментарях звучать заклики жорстко покарати порушників, які зважилися змалювати Монумент Героїв Небесної сотні.

Непогано було б це витерти їх мордами

Відрубати руки, щоб не повадно було

Чому не показують морди. Країна має знати своїх "героїв"

Треба нанести графіті на їх інтерфейс!

Бухі відморозки!

Штраф повинен бути таким, щоб вони більше ніколи в руки фарби не брали!

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.

Також ми писали про те, що восени студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.