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Во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни: украинцы в гневе

Автор: Владимир Костырин

Во Львове разрисовали краской Мемориал памяти Героев Небесной сотни. Вандалов застали "на горячем" правоохранители, которые как раз в это время проезжали мимо.

Инцидент произошел в три часа утра в среду, 6 января. Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Вандалами оказались жители Киева - 20-летний парень и 19-летняя девушка.

Сообщается, что "копы" увидели, как молодые люди наносили граффити на подпорную стену Мемориала Небесной сотни.

Рядом с "художниками" также стояли баллончики с краской.

Отмечается, что приехавшие во Львов жители столицы не отрицали своего поступка.

Вандалов задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. На них был составлен протокол по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП. Также сообщается, что размер штрафа будет определен административной комиссией райадминистрации.

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Во Львове вандалы разрисовали Мемориал памяти Героев Небесной сотни (фото: facebook.com/lvivpolice)

Подобные действия вандалов сильно разозлили сеть - в комментариях звучат призывы жестко наказать нарушителей, которые решились обрисовать Монумент Героев Небесной сотни.

  • Неплохо было бы это вытереть их мордами
  • Отрубать руки, чтобы не повадно было
  • Почему не показывают морды. Страна должна знать своих "героев"
  • Надо нанести граффити на их интерфейс!
  • Бухие отморозки!
  • Штраф должен быть таким, чтобы они больше никогда в руки краски не брали!

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе.

Также мы писали о том, что осенью осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку и заявил, что виноват перед своей страной.

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Новости Украины ЛьвовпамятникНебесная сотнявандализм