Студент, який осквернив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку: винний перед своєю країною

Люди в Києві приносять квіти на Алею Героїв Небесної сотні (фото: РБК-Україна)

Хулігана вигнали з університету

Студент, який осквернив пам'ятники Героїв Небесної Сотні у Києві, був затриманий поліцією, і за скандальну п'яну витівку молодика вже відрахували з вишу.

Відповідний наказ видав ректор Державного Університету Телекомунікацій, де навчався переселенець з ОРДЛО 21-річний студент 3-го курсу Іларіон Борисенко. Про це 24 жовтня заступник голови МВС Антон Геращенко передав у своєму Facebook.

Таке рішення було прийнято у відповідь на його звернення до керівництва столичного університету з проханням застосувати щодо хулігана "заходи дисциплінарного стягнення".

Хулігана вигнали з університету за осквернення алеї Небесної Сотні (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Крім того, на вандала, який увечері 22 жовтня помочився прямо на алеї перед портретами загиблих на Майдані, було відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Студенту загрожує штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Молодий чоловік пояснив свою витівку тим, що був сильно п'яний, і йому дуже закортіло сходити в туалет.

Також у мережі з'явилося відео, на якому молодий чоловік вибачився перед усіма за дії та зізнався, що йому соромно.

"Я помочився на пам'ятники Небесної сотні, і мені за це дуже соромно. Мені правда дуже соромно, щиро... Я винний перед своєю країною. Але я не знав, у своє виправдання, навіть де я перебуваю, чесно. Я просто втік хотів дуже сильно в туалет", - розповів нетверезий хуліган на камеру у відділенні поліції.

Відео: Вандал, який осквернив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Києві, вибачився перед українцями

Нагадаємо, нещодавно у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор, після чого один з головних символів Музею було демонтовано для проведення реставрації.