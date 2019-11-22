У Львові в таксі не пустили дитини без автокрісла

У Львові жінку з дитиною без автокрісла не пустили в таксі. Про це розповілаОлена Кулігіна, яка потрапила в цю ситуацію, передає видання "В городе". За словами жінки, таксист запропонував їй сплатити штраф у 500 гривень і лише в такому разі він погодитися везти дитину.

Жінка зазначила, що викликала таксі разом з подругою, яка була з дитиною. Водій побачив трирічну дитину і озвучив свої умови. Коли клієнтки запропонували встановити власне автокрісло, він відмовив, незважаючи на те, що технічна можливість була. Олена з подругою подзвонили в службу підтримки і поскаржилися. Оператор таксі, дізнавшись ситуацію, скасувала замовлення.

Водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла (фото: pixnio.com)

"Водій сказав, що він не буде чекати, він не зацікавлений, та одразу зателефонував до служби підтримки. Оператор відразу без подальших розмов скасувала цей виклик", - розповіла Олена.

За інформацією видання, в київських службах таксі повідомили, що якщо планується поїздка з дитиною, викликати машину слід за три години раніше за добу.

Нагадаємо, що в Україні 19 листопада набув чинності законопроект № 1150 про адміністративну відповідальність за перевезення дітей без автокрісел.

Варто відзначити, що згідно законопроекту, діти до 12 років (або до 145 см) повинні перевозитися в спеціальних автокріслах. Якщо автокрісла немає - водій заплатить штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). А якщо крісла не виявиться у водія і вдруге - його покарають штрафом у 850 гривень.