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У Львові показали дивовижне "зцілення" жебрачки: відео неймовірного викриття

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Львів, П'ятниця 13 серпня 2021 18:08
У Львові показали дивовижне "зцілення" жебрачки: відео неймовірного викриття "Зцілення" жебрачки у Львові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові жебрачка на інвалідному візку просить гроші в центрі міста. Однак, згодом виявилось, що жінка може ходити.

Про це повідомили в телеграм-каналі PostChat.

На відео можна побачити, що з трамвая жінка самостійно виносить інвалідний візок.

Також потім її помітили вже, як вона сидить на цьому візку та жебракує.

Перехожі запиталися у жінки, чи може вона ходити, на що вона відповіла ні. Очевидці закликають не допомагати схожим аферистам.

Все частіше трапляються випадки, коли виявляють ось таких "хворих" людей, яким потрібна допомога. Адже саме через таких жебраків, у суспільстві перестають довіряти людям.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" безногого жебрака. Зокрема чоловік, у якого не було ніг зцілився прямо на очах у перехожих. Також у нього з'явилися ноги, він встав на них, забрав свою коробку і пішов.

Ми розповідали, що блаженна бабуся-жебрачка з Києва виявилася вусатим мужиком. До "жінки" підійшов хлопець, аби розглянути ближче. Однак, бабуся виявилася зовсім не бабусею, та ще й з вусами.

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