Встав і пішов: у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" безногого жебрака (відео)
У Чернівцях на Калинівському ринку стався курйозний інцидент. Безногий жебрак раптово зцілився прямо на очах у перехожих.
Відео зцілення жебрака зняли очевидці інциденту і розмістили його на сторінці Калинівського ринку в Facebook.
На кадрах видно, як чоловік сидить в картонній коробці та просить милостиню у перехожих. За зовнішнім виглядом - він з інвалідністю й у нього ампутовані дві ноги.
Через деякий час до жебрака підійшли співробітники фінансового моніторингу та охорони ринку. В цей же момент чоловік раптово "зцілився" - у нього з'явилися ноги, він встав на них, забрав свою коробку і пішов.
"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так ось, хлопці настільки круті, що не тільки легко ловлять злочинців, але ще і можуть чудесним способом зцілити!"- написали на сторінці Калинівського ринку.
Користувачів це відео розвеселило, і вони запропонували суперменам зцілити всіх жебраків в місті.
- Можливо, з вашими зв'язками та командою можна навести порядок не тільки на ринку, а по всьому місту. Таких диво-жебраків у нас десятки.
- Напевно, у нього ніжки затекли.
- Вставай і йди! Все, як у Святому листі.
- Смарт-коробка у нього.
- Таких, без ніг, повно на ринку.
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