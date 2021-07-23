Встав і пішов: у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" безногого жебрака (відео)

У Чернівцях на Калинівському ринку стався курйозний інцидент. Безногий жебрак раптово зцілився прямо на очах у перехожих.

Відео зцілення жебрака зняли очевидці інциденту і розмістили його на сторінці Калинівського ринку в Facebook.

На кадрах видно, як чоловік сидить в картонній коробці та просить милостиню у перехожих. За зовнішнім виглядом - він з інвалідністю й у нього ампутовані дві ноги.

Через деякий час до жебрака підійшли співробітники фінансового моніторингу та охорони ринку. В цей же момент чоловік раптово "зцілився" - у нього з'явилися ноги, він встав на них, забрав свою коробку і пішов.

"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так ось, хлопці настільки круті, що не тільки легко ловлять злочинців, але ще і можуть чудесним способом зцілити!"- написали на сторінці Калинівського ринку.

Користувачів це відео розвеселило, і вони запропонували суперменам зцілити всіх жебраків в місті.