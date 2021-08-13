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Во Львове показали удивительное "исцеление" попрошайки: видео невероятного разоблачения

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Львов, Пятница 13 августа 2021 18:08
Во Львове показали удивительное "исцеление" попрошайки: видео невероятного разоблачения "Исцеление" попрошайки во Львове (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове нищенка на инвалидной коляске просит деньги в центре города. Однако, впоследствии оказалось, что женщина может ходить.

Об этом сообщили в телеграм-канале PostChat.

На видео можно увидеть, что из трамвая женщина самостоятельно выносит инвалидную коляску.

Также потом ее заметили уже, как она сидит на этой коляске и попрошайничает.

Прохожие спросили у женщины, может ли она ходить, на что она ответила нет. Очевидцы призывают не помогать похожим аферистам.

Все чаще встречаются случаи, когда выявляют вот таких "больных" людей, которым нужна помощь. Ведь именно из-за таких нищих, в обществе перестают доверять людям.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах охранники рынка "исцелили" безногого нищего. В частности мужчина, у которого не было ног исцелился прямо на глазах у прохожих. Также у него появились ноги, он встал на них, забрал свою коробку и ушел.

Мы рассказывали, что блаженная бабушка-нищенка из Киева оказалась усатым мужиком. К" женщине " подошел парень, чтобы рассмотреть поближе. Однако бабушка оказалась вовсе не бабушкой, да еще и с усами.

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