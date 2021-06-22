Блаженна бабуся-жебрачка з Києва виявилася вусатим мужиком: відео викриття

У Києві викрили бабусю-жебрачку, яка випрошувала гроші у людей, що проходять повз. Зігнувшись в три погибелі і закутавшись по самий ніс в хустки, вона смиренно схиляла голову. Тоді до неї підійшов молодий хлопець, щоб розглянути ближче - бабуся виявилася зовсім не бабусею, та ще й з вусами.

Відео з викриттям з'явилося в мережі. Як ще наживаються на довірі українців - читайте нижче в нашому матеріалі.

Блаженна бабуся, вона ж вусатий мужик

"У Києві хлопець, проходячи повз жебраків, відчув щось дивне. Він підійшов до "бабці", щоб глянути їй в обличчя, а вона опинилася з вусами і не така вже й стара", - підписані кадри з викриттям.

Відео: Вусатий чоловік прикинувся блаженною бабусею

Як ще українців обманюють шахраї-жебраки

У цієї категорії людей немає статі, віку, як, втім, і совісті.

Так, нещодавно в Києві попалася бабуся, яка систематично випрошує у покупців супермаркетів гроші на продукти, а ввечері їде додому на таксі. Зі слів касира магазину, 900 гривень на день на покупках вона має, а якщо пощастить, то й більше.

"Йду в магазин і бачу стоїть бабуся з возом і кульками просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира-900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають."Київ, Броварський проспект, 17, магазин Новус Posted by Київ Оперативний on Tuesday, June 15, 2021

Відео: у Києві бабуся випрошує гроші на продукти, заробляючи в день більше, ніж багато хто з нас (facebook.com/KyivOperativ)

У Львові організували цілу схему випрошування грошей нібито на хвору дитину

Для цього придумали навіть технічне ноу-хау - інформація про дитину доноситься з динаміків, а "волонтер" заявляє, що з поліцією, мовляв, все погоджено.

Posted by Віра Чванова-Барковська on Tuesday, June 15, 2021

Відео: у Львові викрили шахраїв (Facebook/Віра Чванова-Барковська)