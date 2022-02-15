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У Львові медики три місяці виходжували крихітних двійнят: один важив менше кілограма

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Львів, Вівторок 15 лютого 2022 16:58
У Львові медики три місяці виходжували крихітних двійнят: один важив менше кілограма У Львові виходили крихітних хлопчиків (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в обласному перинатальному центрі дивом врятували двох маляток, які народилися передчасно. Крихітних хлопчиків виходжували три місяці.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

Як рятували дітей

У момент народження хлопчики Матвій і Максим важили тільки 950 та 1100 грамів.

Медики розповіли, що породіллю привезла швидка допомога у відділення патології вагітності. Безводний період першої дитини загалом становив 22 дні. На 27 – 28 тижні вагітності успішно провели кесарів розтин.

Після операції дітей негайно перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Зазначається, коли стан більш-менш стабілізувався хлопчиків направили до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

Завдяки великій кількості зусиль батьків і персоналу Центру, малюки 15 лютого відправилися додому. На сьогодні їхня вага становить 2270 та 2740 грамів.

У Львові медики три місяці виходжували крихітних двійнят: один важив менше кілограмаУ Львові медики 3 місяці виходжувати маленьких двійнят (facebook.com/ Львівський обласний клінічний перинатальний центр)

У коментарях користувачі вдячні медикам за їхню роботу:

  • Бачила тих крихіток особисто. Здоров’я малечі та щасливої долі! А лікарям - велика подяка;
  • Низький уклін лікарям;
  • Дуже гарна новина. Здоров'я дітям;
  • Професіонали. Здоров'я діткам і успіхів в роботі медперсоналу;
  • Дай Боже побільше таких "happy end".

Раніше ми повідомляли, що під Львовом народилися унікальні двійнята. Зазначається, що діти з'явилися на світ в різні дні в і різних місцях.

Також ми писали, що у пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-"богатир".

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