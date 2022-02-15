У Львові медики три місяці виходжували крихітних двійнят: один важив менше кілограма

У Львові в обласному перинатальному центрі дивом врятували двох маляток, які народилися передчасно. Крихітних хлопчиків виходжували три місяці.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

Завдяки великій кількості зусиль батьків і персоналу Центру, малюки 15 лютого відправилися додому. На сьогодні їхня вага становить 2270 та 2740 грамів.

Зазначається, коли стан більш-менш стабілізувався хлопчиків направили до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

Після операції дітей негайно перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Медики розповіли, що породіллю привезла швидка допомога у відділення патології вагітності. Безводний період першої дитини загалом становив 22 дні. На 27 – 28 тижні вагітності успішно провели кесарів розтин.

У момент народження хлопчики Матвій і Максим важили тільки 950 та 1100 грамів.

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