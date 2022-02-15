Во Львове медики три месяца выхаживали крошечных двойняшек: один весил меньше килограмма
Во Львове в областном перинатальном центре чудом спасли двух малышек, которые родились преждевременно. Крошечных мальчиков выхаживали три месяца.
Об этом сообщили на странице медицинского учреждения.
Как спасали детей
В момент рождения мальчики Матвей и Максим весили только 950 и 1100 граммов.
Медики рассказали, что роженицу привезла скорая помощь в отделение патологии беременности. Безводный период первого ребенка в целом составил 22 дня. На 27 – 28 неделе беременности успешно провели кесарево сечение.
После операции детей немедленно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.
Отмечается, когда состояние более-менее стабилизировалось мальчиков направили в отделение постинтенсивного ухода новорожденных и выхаживания недоношенных детей.
Благодаря большому количеству усилий родителей и персонала Центра, малыши 15 февраля отправились домой. На сегодня их вес составляет 2270 и 2740 граммов.
Во Львове медики 3 месяца выхаживать маленьких двойняшек (facebook.com/ Львовский областной клинический перинатальный центр)
В комментариях пользователи благодарны медикам за их работу:
- Видела тех малюток лично. Здоровья малышей и счастливой судьбы! А врачам - большая благодарность;
- Низкий поклон врачам;
- Очень хорошая новость. Здоровье детям;
- Профессионалы. Здоровья деткам и успехов в работе медперсонала;
- Дай Бог побольше таких "happy end".
Ранее мы сообщали, что под Львовом родились уникальные двойняшки. Отмечается, что дети появились на свет в разные дни в и разных местах.
Также мы писали, что в роддоме Первомайска приятный рекорд - появилась на свет девочка-"богатырь".