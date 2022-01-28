ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-"богатир" (фото)

Новость на русском →
Первомайськ, П'ятниця 28 січня 2022 20:17
У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-"богатир" (фото) Фото: у пологовому будинку Первомайська народилася дівчинка з рекордною вагою (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом народилася дівчинка вагою понад 5 кг, що стало для Першотравневої лікарні, в пологовому відділенні якої дитина-"богатир" з'явився на світ, ваговим рекордом за всю історію існування установи.

Про це 28 січня передали в телерадіокомпанії "Надія".

Самі пологи були партнерськими, і пройшли в четвер без ускладнень. Щасливі батьки назвали доньку Емілі.

Мама дитини Аліна, мешканка Сахновщинського району, разом з малятком почувають себе дуже добре. Виписуватися вони планують вже в понеділок, 31 січня.

"За всю історію існування Первомайської лікарні вперше народилось немовля вагою 5 кг 160 г. На пологах була задіяна велика кількість медпрацівників відділення. На щастя, кесарів розтин не знадобився.", - йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що з початку 2022 року і станом на полудень 28 січня в пологовому будинку Першотравневої ЦРЛ з'явилися на світ вже 10 немовлят, з них 6 дівчаток і 4 хлопчики.

У коментарях у Facebook директор місцевої ТРК Павло Сухарєв опублікував фото батьків з малятком, а також першотравневих медиків, які приймали пологи.

У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-&quot;богатир&quot; (фото)У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-&quot;богатир&quot; (фото)У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-&quot;богатир&quot; (фото)

У пологовому будинку Первомайська народилася дівчинка вагою 5 кг 160 г (фото: facebook.com/groups/nadiya.tv)

Раніше повідомлялося, що в Тернополі народився унікальний "чотиримісячний" малюк - вага і зріст немовля-богатиря при народженні відповідали параметрам чотиримісячної дитини.

Також ми писали про те, що маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися напередодні Різдва, стали зірками Тик Току.

Читайте РБК-Україна в Google News
Первомайск
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів