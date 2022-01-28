У пологовому будинку Первомайська приємний рекорд - з'явилася на світ дівчинка-"богатир" (фото)

Під Харковом народилася дівчинка вагою понад 5 кг, що стало для Першотравневої лікарні, в пологовому відділенні якої дитина-"богатир" з'явився на світ, ваговим рекордом за всю історію існування установи.

Про це 28 січня передали в телерадіокомпанії " Надія ".

Самі пологи були партнерськими, і пройшли в четвер без ускладнень. Щасливі батьки назвали доньку Емілі.

Мама дитини Аліна, мешканка Сахновщинського району, разом з малятком почувають себе дуже добре. Виписуватися вони планують вже в понеділок, 31 січня.

"За всю історію існування Первомайської лікарні вперше народилось немовля вагою 5 кг 160 г. На пологах була задіяна велика кількість медпрацівників відділення. На щастя, кесарів розтин не знадобився.", - йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що з початку 2022 року і станом на полудень 28 січня в пологовому будинку Першотравневої ЦРЛ з'явилися на світ вже 10 немовлят, з них 6 дівчаток і 4 хлопчики.

У коментарях у Facebook директор місцевої ТРК Павло Сухарєв опублікував фото батьків з малятком, а також першотравневих медиків, які приймали пологи.

У пологовому будинку Первомайська народилася дівчинка вагою 5 кг 160 г (фото: facebook.com/groups/nadiya.tv)