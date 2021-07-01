У Львові буревій зруйнував легендарний Личаківський цвинтар: відновленню не підлягає

Моторошний буревій у Львові , який двічі пройшовся містом за кілька днів, завдав катастрофічної шкоди знаменитому Личаківському кладовищу. Зруйновано понад 100 історичних пам'яток і частина з них вже не підлягає відновленню та реставрації.

Про це розповів директор ЛКП "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай у коментарі для Tvoemisto.

Буревій Львовом пройшовся двічі - наприкінці минулого тижня і вчора, 30 червня. Вітер був такої сили, що виривав дерева з корінням із землі, по місту літали каналізаційні люки, а важкі гілки дерев трощили машини. У місті досі з перебоями працює транспорт, і комунальні служби відновлюють проїзд на вулицях.

Під час ураганів сильно постраждала і легендарна пам'ятка архітектури, знаменитий туристичний об'єкт - Личаківський цвинтар. За словами директора кладовища, тут повалено близько 30 дерев, майже 250 гілок і зруйновано понад 100 пам'ятників. Частина з них, на жаль, вже не підлягає відновленню.

Всі доріжки кладовища покриті гілками та деревами. Частину розчищають працівники кладовища самостійно, для інших – потрібна допомога. Роботи тут тепер на місяць.

"Частина надгробків отримали незначні пошкодження - відпали або відкололися фрагменти. Їх підклеїмо або відновимо. Однак, є такі пам'ятники та надгробки, які не підлягають відновленню", - зазначив Нагай.

У кількох місцях дістатися до пошкоджених пам'ятників майже неможливо і доводиться розбирати завали або розрізати дерева. Найбільше постраждала сімейна гробниця Зенткевичів. Михайло Зенткевич був власником найстаріших львівських аптек "під золотим оленем". Скульптуру створив знаменитий Йохан Шімзер - зараз вона розбита.

Біля пам'ятника Війнарам відбито фрагмент руки та інші частини. Сама фігура збереглася. Відламаний хрест на одній з фігур Ісуса Христа архітектора Юліана Марковського.

Ураган у Львові зруйнував Личаківський цвинтар (Фото: ЛКП "Личаківський цвинтар")