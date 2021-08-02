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У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці

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Львів, Понеділок 02 серпня 2021 08:37
У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці У Львові ураган забрав життя двох людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові 1 серпня вирував потужний ураган. В результаті нього в Стрийському парку загинули на місці хлопець і дівчина.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Відзначається, що під час урагану в парку на молодих людей впало дерево, вони в цей момент сиділи на лавочці.

"Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець і дівчина в момент падіння дерева сиділи на лавці. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Як вирувала стихія

Також зафіксовані випадки падіння дерев на автомобілі. Це сталося на вулицях Головатого, Трускавецька, Князя Романа.

"На розі Карманського і Ярославенка впало дерево. Рух по Ярославенку в напрямку Панаса Мирного ускладнено", - повідомив у Facebook Ігор Зінкевич.

У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці

У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місціУ Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місціУ Львові від урагану падали дерева (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Також Ігор Зінкевич опублікував відео, де можна спостерігати, як вирувала стихія.

Як поводитися під час грози, щоб не постраждати:

  • Якщо ви вдома, закрийте всі вікна і двері, в приміщенні повинно бути протягу, щоб не привернути кульову блискавку.
  • Якщо ви в авто, перечекайте там, але не паркуйтеся біля високих дерев або конструкцій. Бажано опустити / зняти антену, закрити вікна, зупинитися і перечекати негоду.
  • Можна перечекати негоду в будинку з громовідводом.
  • Якщо ви в полі, краще знайдіть поглиблення. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присядьте, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
  • Вимкніть всі електричні прилади з мережі.

Як ми раніше писали, Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишилися 529 населених пунктів.

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Львів ураган
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