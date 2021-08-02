У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці
У Львові 1 серпня вирував потужний ураган. В результаті нього в Стрийському парку загинули на місці хлопець і дівчина.
Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.
Відзначається, що під час урагану в парку на молодих людей впало дерево, вони в цей момент сиділи на лавочці.
"Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець і дівчина в момент падіння дерева сиділи на лавці. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні.
Як вирувала стихія
Також зафіксовані випадки падіння дерев на автомобілі. Це сталося на вулицях Головатого, Трускавецька, Князя Романа.
"На розі Карманського і Ярославенка впало дерево. Рух по Ярославенку в напрямку Панаса Мирного ускладнено", - повідомив у Facebook Ігор Зінкевич.
У Львові від урагану падали дерева (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
Також Ігор Зінкевич опублікував відео, де можна спостерігати, як вирувала стихія.
Як поводитися під час грози, щоб не постраждати:
- Якщо ви вдома, закрийте всі вікна і двері, в приміщенні повинно бути протягу, щоб не привернути кульову блискавку.
- Якщо ви в авто, перечекайте там, але не паркуйтеся біля високих дерев або конструкцій. Бажано опустити / зняти антену, закрити вікна, зупинитися і перечекати негоду.
- Можна перечекати негоду в будинку з громовідводом.
- Якщо ви в полі, краще знайдіть поглиблення. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присядьте, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
- Вимкніть всі електричні прилади з мережі.
Як ми раніше писали, Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишилися 529 населених пунктів.