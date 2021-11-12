ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі: наймиліше відео

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 12 листопада 2021 22:23
Крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі: наймиліше відео Колаж РБК-Україна: крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками
Автор: Світлана Мащенко

Крихітні панди-близнюки стали зірками соціальної мережі, коли зустрілися після розлуки.

Сталося це в Берлінському зоопарку, а кадрами поділилися в Instagram співробітники, які доглядають за малюками.

Відомо, що малюкам-близнюкам всього два місяці. Зараз кожен з них важить вже по три кілограми.

А при зустрічі після розставання вони обнюхують один одного і труться шерстками. Скоро малюків чекає зустріч з їхньою мамою.

"Наші близнюки панди проходять пробний курс і разом проводять час, обійнявшись. Вони із задоволенням притискаються один до одного та обнюхуються. Їх мама Мен Мен знаходиться всього в декількох метрах і їсть бамбук та яблука", - підписані кадри.

Варто зазначити, що великі панди ще недавно були вимираючим видом - нині в дикому середовищі їх всього близько 2 тисяч.

Раціон панди на 99% складається з бамбука, поїданню якого вона присвячує 12 годин на день.

Раніше ми писали, що жінка в супермаркеті начепила на маленьку собачку захисну маску і прославилася в мережі.

Також повідомлялося, що у Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини - з'явилися мальовничі фото з зони відчуження.

Читайте РБК-Україна в Google News
животные
LITE
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду