Крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі: наймиліше відео
Крихітні панди-близнюки стали зірками соціальної мережі, коли зустрілися після розлуки.
Сталося це в Берлінському зоопарку, а кадрами поділилися в Instagram співробітники, які доглядають за малюками.
Відомо, що малюкам-близнюкам всього два місяці. Зараз кожен з них важить вже по три кілограми.
А при зустрічі після розставання вони обнюхують один одного і труться шерстками. Скоро малюків чекає зустріч з їхньою мамою.
"Наші близнюки панди проходять пробний курс і разом проводять час, обійнявшись. Вони із задоволенням притискаються один до одного та обнюхуються. Їх мама Мен Мен знаходиться всього в декількох метрах і їсть бамбук та яблука", - підписані кадри.
Варто зазначити, що великі панди ще недавно були вимираючим видом - нині в дикому середовищі їх всього близько 2 тисяч.
Раціон панди на 99% складається з бамбука, поїданню якого вона присвячує 12 годин на день.
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