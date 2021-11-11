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На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листях

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 09:27
На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листях У Києві на вулиці помітили крокодила (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на одній з вулиць помітили крокодила. Незрозуміло, як екзотична тварина там опинилася.

Фото плазуна опублікували в Telegram-каналі "Укрінформу".

Відзначається, що крокодил не рухався. Незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.

Тварина не рухалася і спокійно лежала в опалому листі.

На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листяхУ Києві в листі помітили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)

Для довідки

При необхідності крокодили впадають в якусь подобу анабіозу. Це відбувається в посуху, коли немає води і видобутку. Крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може знаходиться під землею, а потім відкопується (коли посуха скінчилася) і йде на полювання.

Як ми раніше писали, під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран і наносив удари.

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