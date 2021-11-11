На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листях
У Києві на вулиці помітили крокодила (колаж РБК-Україна)
У Києві на одній з вулиць помітили крокодила. Незрозуміло, як екзотична тварина там опинилася.
Фото плазуна опублікували в Telegram-каналі "Укрінформу".
Відзначається, що крокодил не рухався. Незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.
Тварина не рухалася і спокійно лежала в опалому листі.
У Києві в листі помітили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)
Для довідки
При необхідності крокодили впадають в якусь подобу анабіозу. Це відбувається в посуху, коли немає води і видобутку. Крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може знаходиться під землею, а потім відкопується (коли посуха скінчилася) і йде на полювання.
Як ми раніше писали, під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран і наносив удари.