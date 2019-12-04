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Під Луцьком раптово зникла матір з дворічним малюком (фото)

STYLERЖиття    04.12.2019 - 16:45
Під Луцьком раптово зникла матір з дворічним малюком (фото)
Під Луцьком пропали мати і дитина (Колаж РБК-Україна)

Правоохоронці Волинської області розшукують матір з дворічним сином, які зникли

У Волинській області в селі Люб'язь Любяшевского району раптово пропала жінка з дворічним сином. 2 грудня 2019 року вони вийшли з дому й попрямували у невідомому напрямку і досі про їх місцезнаходження нічого не відомо. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Волинській області.

Зараз правоохоронці ведуть активний пошук зниклих Олесі Михайлівни Кратик, 1986 року народження, та Артема Ігоровича Кратика, 2017 народження.

Під Луцьком раптово зникла матір з дворічним малюком (фото)Зниклі мати і син (фото: police.gov.ua)

У вівторок, 2 грудня, жінка разом з сином поїхала з дому в невідомому напрямку. Досі вони не вийшли на зв'язок з родичами.

Поліція просить громадян, які володіють інформацією про зниклих, зв'язатися з Любешівським відділенням поліції: смт Любешів, вул. Незалежності, 95 або звернутися на екстрену лінію служби 102.

Як ми раніше повідомляли, раніше у Луцьку пропал 38-річний чоловік і родичі просять допомогти встановити його місцезнаходження. Зниклого звуть Назарчук Юрій, він 1981 року народження, інвалід з дитинства (психічне захворювання). Пішов з дому в Луцьку ще 31 жовтня і на даний час його місцезнаходження не відомо.

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