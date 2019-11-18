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Допоможіть знайти: у Луцьку зник 38-річний чоловік

STYLERПотрібна допомога    18.11.2019 - 19:42
Допоможіть знайти: у Луцьку зник 38-річний чоловік
У Луцьку зник 38-річний чоловік (Колаж РБК-Україна)

У Луцьку з 31 жовтня розшукують 38-річного чоловіка з серйозним захворюванням

У Луцьку пропав 38-річний чоловік і родичі просять допомогти встановити його місцезнаходження. Зниклого звуть Назарчук Юрій, він 1981 року народження, інвалід з дитинства (психічне захворювання). Пішов з дому в Луцьку ще 31 жовтня і на даний час його місцезнаходження не відомо.

Складність пошуків полягає в тому, що Юрій в розмові з незнайомими людьми може представлятися чужим ім'ям.

"Пішов з Луцька 31 жовтня 38-річний Назарчук Юрій, 1981 року народження, інвалід з дитинства (психічне захворювання). Був одягнений у куртку коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При розмові не називає свого справжнього імені. Зазвичай представляється як Ройко Саша з Полтави, сирота. Домашню адресу також не називає. Мав при собі радіо. Зупиняє будь-попутний транспорт. Особливі прикмети: в даний час не вистачає передніх 3-х зубів", - сказано в повідомленні.

Допоможіть знайти: у Луцьку зник 38-річний чоловік

Назарук Юрій пропав у Луцьку

Рідні Юрія просять відгукнутися всіх, хто знає що-небудь про його пересування або має інформацію про його місце знаходження.

"Велике прохання до всіх, кому що-небудь відомо про перебування Юрія, повідомити за телефонами: 067 422 16 75, 067 929 59 03", - вказано в оголошенні.

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