Місячний календар на березень: що і коли садити для великого врожаю

Саджанці рослин (ілюстративне фото: pixabay.com)

Місячний календар допомагає визначити сприятливі дні для посадки рослин

Посадковий місячний календар допомагає садівникам визначитися, в які дні місячного циклу варто садити рослини, щоб вони росли міцними й дали багатий урожай. Багато досвідчених садівників планують свої посадкові роботи відповідно до місячного посівного календаря. У березні 2020 року є чимало підходящих днів для висіву насіння, робіт в саду, а також для проведення різних профілактичних дій проти шкідників.

Фази місяця в березні 2020 року впливають як на коріння рослин, так і на надземну частину. Посадка рослин у визначений місячний день може прискорити їх сход, зростання, вплинути на результати майбутніх рослин.

Сприятливі посадочні дні в березні 2020 року:

Огірки - 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28 березня.

Баклажани - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28 березня.

Перець солодкий - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28 березня.

Часник - 13, 14, 15, 16, 17, 18 березня.

Томати - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 березня.

Редиска - 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28, 31 березня.

Зелень - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 березня.

Капуста - 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 березня.

Важливо пам'ятати, що посівний календар передбачає засівання теплиць або контейнерів для розсади.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли переводити стрілки на одну годину.