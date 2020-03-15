Місячний календар на березень: що і коли садити для великого врожаю

Місячний календар допомагає визначити сприятливі дні для посадки рослин
Посадковий місячний календар допомагає садівникам визначитися, в які дні місячного циклу варто садити рослини, щоб вони росли міцними й дали багатий урожай. Багато досвідчених садівників планують свої посадкові роботи відповідно до місячного посівного календаря. У березні 2020 року є чимало підходящих днів для висіву насіння, робіт в саду, а також для проведення різних профілактичних дій проти шкідників.
Фази місяця в березні 2020 року впливають як на коріння рослин, так і на надземну частину. Посадка рослин у визначений місячний день може прискорити їх сход, зростання, вплинути на результати майбутніх рослин.
Сприятливі посадочні дні в березні 2020 року:
Важливо пам'ятати, що посівний календар передбачає засівання теплиць або контейнерів для розсади.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли переводити стрілки на одну годину.