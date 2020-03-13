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Вихідні у квітні 2020: скільки будемо додатково відпочивати

STYLERЖиття    13.03.2020 - 08:49
Вихідні у квітні 2020: скільки будемо додатково відпочивати
Вихідні у квітні 2020 в Україні (колаж: РБК-Україна)

У квітні 2020 українці отримають на один вихідний день більше

Вихідні в квітні 2020 будуть доповнені ще одним днем, адже українці у другому місяці весни святкуватимуть одне з головних церковних свят - Великдень. Скільки будемо працювати і відпочивати у квітні, які свята та пам'ятні дні відзначимо - читайте в матеріалі Styler.

У квітні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати 9. Всього на суботу і неділю випадає вісім днів, але у зв'язку з Великоднем, понеділок, наступний за святом, стане додатковим вихідним днем.

Великдень за православним календарем українці відсвяткують 19 квітня. Варто відзначити, що свято найчастіше припадає на квітень, рідше - на травень. Останній раз Великдень 19 квітня святкували в 2009 році. А от українці, які сповідують католицизм, відсвяткують Христове воскресіння тижнем раніше - 12 квітня.

Таким чином вихідними днями в Україні будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 квітня.

Вихідні у квітні 2020: скільки будемо додатково відпочивати

Календар вихідних і робочих днів у квітні (колаж: РБК-Україна)

Крім того, у квітні в Україні буде ще кілька свят та пам'ятних дат. Ось найголовніші:

  • 1 квітня - День сміху
  • 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
  • 12 квітня - Вербна Неділя і День космонавтики
  • 19 квітня - Пасха
  • 23 квітня -.початок Рамадану
  • 26 квітня - День пам'яті Чорнобиля

Варто відзначити, що якщо карантин в Україні не знімуть до початку квітня, то перші три дні місяця освітні установи будуть, як і раніше, закриті.

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