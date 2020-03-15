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Лунный календарь на март: что и когда садить для крупного урожая

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 05:21
Лунный календарь на март: что и когда садить для крупного урожая
Саженцы растений (иллюстративное фото: pixabay.com)

Лунный календарь помогает определить благоприятные дни для посадки растений

Посадочный лунный календарь помогает садоводам определиться, в какие дни лунного цикла стоит сажать растения, чтобы они росли крепкими и дали богатый урожай. Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей.

Фазы луны в марте 2020 года воздействуют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих растений.

Благоприятные посадочные дни в марте 2020 года:

  • Огурцы - 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28 марта.
  • Баклажаны - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28 марта.
  • Перец сладкий - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28 марта.
  • Чеснок - 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта.
  • Томаты - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 марта.
  • Редиска - 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28, 31 марта.
  • Зелень - 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 марта.
  • Капуста - 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 марта.

Важно помнить, что посевной календарь подразумевает засевание теплиц или контейнеров для рассады.

Напомним, ранее мы писали, когда переводить стрелки на один час.

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