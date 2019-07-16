Місячне затемнення і вибори: астролог віщує грандіозні зміни в Україні

Місячне затемнення 2019 (колаж: РБК-Україна)

Дата виборів до Верховної Ради дуже близька до місячного затемнення - це посилить вплив явища на політичну ситуацію в Україні

Місячне затемнення відбудеться вже в ніч з 16 на 17 липня. Розпочнеться "тіньова фаза затемнення" о 23.01. Його можна буде побачити практично на всій території Європи, Африки, Близькому Сході та Середній Азії. Як астрономічне явище вплине на стан людей та парламентські вибори, пише астролог Дмитро Уранус на своїй сторінці в Facebook.

Астролог зазначає, що затемнення Місяця буде частковим - з покриттям тінню на 65%. Максимальна фаза затемнення в Україні буде в 0:30, а закінчення тіньової фази - до 02:00.

Оскільки затемнення буде видно в нашій півкулі, то його вплив на поведінку людей буде досить помітним. У цей період підвищиться ймовірність нещасних випадків і аварій.

"Люди можуть виявляти необережність, крайню недбалість, імпульсивність у поведінці, приймати небезпечні для життя рішення", - пише Уранус.

Причому експерт стверджує, що вплив затемнення буде відчутно за кілька днів до і після події.

Найсильніший вплив місячне затемнення матиме на жителів східної України, що можна побачити на карті, яку створив астролог.

Місячне затемнення 2019 (фото: facebook.com/dmitriy.uranus)

В цій зоні підвищена ймовірність природних катаклізмів, техногенних аварій, а також імовірне загострення в зоні військового конфлікту. Крім того, карта затемнення вказує на Москву, де можливепосилення протистоянь і невдоволення народу.

"Це дуже погано для "влади" "ДНР-ЛНР", - пише астролог.

Астролог також дав оцінку впливу затемнення на Київ. У контексті майбутніх виборів до Верховної Ради, коли один парламент розпущений, а другий невибраний, це може означати період законотворчого безвладдя.

Місячне затемнення 2019 - як вплине на вибори в Раду (фото: GettyImages)

"Це карта грандіозного "шухеру" для всієї старої влади України! Зміни будуть дуже значними. Багато людей, що були при владі, її втратять", - стверджує Уранус.

Дмитро Уранус вважає, що через зв'язок затемнення з датою парламентських виборів в Україні в найближчі півроку відбудеться безліч резонансних подій.

"Нудно не буде!" - пише Уранус.

Місячне затемнення 2019 (фото: pixabay.com)

Як сфотографувати затемнення

На жаль, на камеру смартфона затемнення сфотографувати не можна. Для якісних знімків необхідний хороший фотоапарат з великим зумом і штативом.

Налаштування камери:

Бажано наявність фотокамери зі змінними об'єктивами.

Встановити фотоштатив.

Вибрати режим "М" - ручний.

Ручний фокус сфокусувати на нескінченність.

Відключити шумозаглушення при довгих витримках і високому ISO.

Знімати у форматі RAW.

Краще не використовувати ISO вище 4000.

Зробити затримку перед зйомкою 3 сек, щоб хитання штатива не нівелювало зображення, якщо самі натискаєте спускову кнопку на камері.

Параметри зйомки:

Експозиція - 1/500 сек.

Діафрагма - 7.

ISO 3200

Фокусна відстань об'єктиву - 400 мм.

Місячне затемнення 2019 - як вплине на вибори в Раду (скрін: facebook.com/dmitriy.uranus)

До речі, нещодавно відомий астролог Павло Глоба розповів про головних везунчиків серпня, для кого кінець літа може стати початком нової і щасливого життя.

Також ми писали, що місячне затемнення, яке настане вже 17 липня, може негативно вплинути на любовні стосунки в парах. Астролог пише, що в цей період шлюби можуть дати тріщину.