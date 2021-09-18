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Лукашенко оскандалився "імперською" заявою: Вільнюс і Білосток - білоруські землі

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Мінськ, Субота 18 вересня 2021 13:34
Лукашенко оскандалився "імперською" заявою: Вільнюс і Білосток - білоруські землі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Лукашенко назвав польський Білосток і столицю Литви Вільнюс, а також землі навколо - білоруськими. Такий вислів самопроголошеного президента прозвучав на форумі патріотичних сил на стадіоні в Мінську.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі білоруського телеканалу "Пул Першого".

"Я повторю, що говорив не раз - сусіди наші нам дані від Бога. Як і будь-якій іншій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо миру і дружби", - заявив Лукашенко.

І тут же, озвучуючи натяк на територіальні претензії, він запевнив, що Білорусь "ніколи не зарилася на чужий коровай або клаптик землі - нам свого вистачає".

"Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білостокщина - це білоруські землі. Що Вільна - це теж білоруське місто та землі навколо", - розповів Лукашенко.

Після цього політик наголосив, що конфесійна рівновага і національна єдність є "основою білоруського суспільства".

"Всі ми, люди, які живуть на цій землі - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять на всіх. Це - непорушно. Це - назавжди!"- акцентував він.

Зазначимо, що скандальну заяву про польські та литовські міста Лукашенко зробив 17 вересня, в нововпроваджене в Білорусі свято День народної єдності. Між тим, в роки Другої світової війни в 1939-му саме 17 вересня війська СРСР вторглися в Польщу.

Відео: Лукашенко відзначився висловлюванням про Білосток і Вільнюс, назвавши їх білоруськими землями

Раніше прем'єр Польщі заявив, що Білорусь вивезла з Близького Сходу щонайменше 10 тисяч мігрантів для гібридної атаки на європейські країни.

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Олександр Лукашенко
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