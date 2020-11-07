Лукашенко назвав Білорусь ядерною державою: що це означає

Лукашенко заявив, що Білорусь стала ядерною державою (фото: kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що Білорусь тепер буде країною з ядерною зброєю

Першу атомну електростанцію в Білорусі в Островецькому районі запустили 7 листопада. На її відкриття приїхав Олександр Лукашенко, який назвав подію історичним моментом, бо, за його словами, Білорусь стала ядерною державою.

Як пише "БелТА", Лукашенко вранці суботи приїхав в Островецький район і з вертольота проінспектував територію станції. Втім, для пересування по самій АЕС він обрав пасажирський автобус.

"Все настільки буденно, наче метро збудували. Історичний момент - країна стає ядерною державою", - висловився Олександр Лукашенко.

Лукашенко на відкритті АЕС проїхався на автобусі (фото: "Пул Первого")

"Вчора в метро, сьогодні в автобусі. Величезною територією АЕС і президент, і журналісти пересуваються в автобусах", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Пул Первого".

Запуск атомної станції відкриває для Білорусі нові можливості, передусім, для економіки й сприятиме активнішому розвитку інших сфер, зокрема, виробництво електротранспорту.

Сам Лукашенко перед візитом на АЕС заявив про намір відкриття другої такої станції. За його словами, однієї не вистачить, щоб повністю забезпечити Білорусь електроенергією.

"Нам ще треба одну таку станцію побудувати, щоб піти від залежності з вуглеводнів", - висловився Лукашенко.

Відомо, що АЕС матиме два енергоблоки, потужність кожного з яких 1200 МВт. Будується ця електростанція за кредит від РФ.

Розташована вона поруч з містом Острівець Гродненської області, що неподалік від Вільнюсу (столиця Литви). Своєю чергою, сусідня країна виступає проти будівництва станції, бо вважає, що вона загрожує національній безпеці.

Конфлікт із Литвою щодо цього питання триває вже чимало років, і навіть Литва, Латвія та Естонія домовилися відмовитися від електроенергії із країни.

Нагадаємо, наприкінці червня перший енергоблок Білоруської атомної електростанції (АЕС) було включено в об'єднану енергосистему країни.

Також повідомлялося, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувався на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.