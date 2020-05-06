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Литва просить Білорусь зупинити запуск першої в країні АЕС

Новини » Енергетика     06.05.2020 - 15:52
Литва просить Білорусь зупинити запуск першої в країні АЕС
Фото: Білоруська АЕС (wikipedia.org)

Вільнюс просить організувати стрес-тести на АЕС за участю експертів з Євросоюзу

Литва направила Білорусі ноту з закликом зупинити запуск Білоруської атомної електростанції (АЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що Міністерство закордонних справ Литви закликає Мінськ відмовитися від запуску АЕС.

"Ми закликаємо сусідню країну віддати пріоритет безпеці, а не будівельному графіку, і не створювати загрози жителям ані своєї країни, ані інших країн", - йдеться в повідомленні.

Вільнюс пропонує організувати стрес-тести на БелАЕС під наглядом експертів ЄС, а також забезпечити процес моніторингу з боку міжнародних експертів.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що на Білоруську АЕС доставили ядерне паливо для першого енергоблоку. Введення в експлуатацію першого енергоблоку заплановано на 2020 рік, другого - на 2021.

Будмайданчик Білоруської АЕС розташований біля північно-західного кордону Білорусі в агромістечку Ворняни в 18 км від міста Островець Гродненської області, в 50 км від столиці Литви - Вільнюса.

Нагадаємо, взимку РБК-Україна писало, що у Верховній раді вирішили не блокувати імпорт електроенергії з Білорусі, хоча такий імпорт, по суті, є реекспортом російської електроенергії. Очікувалося, що ситуація могла змінитись для українських виробників вже з лютого, коли почне роботу нова Білоруська АЕС, побудована за російські кредити.

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