Лукашенко назвал Беларусь ядерной державой: что это значит

Лукашенко заявил, что Беларусь стала ядерной державой (фото: kremlin.ru)

Лукашенко сообщил, что Беларусь теперь будет страной с ядерным оружием

Первую атомную электростанцию в Беларуси в Островецком районе запустили 7 ноября. На ее открытие приехал Александр Лукашенко, который назвал событие историческим моментом, потому что, по его словам, Беларусь стала ядерной державой.

Как пишет "БелТА", Лукашенко утром субботы приехал в Островецький район и с вертолета проинспектировал территорию станции. Впрочем, для передвижения по самой АЭС он выбрал пассажирский автобус.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - высказался Александр Лукашенко.

Лукашенко на открытии АЭС проехался на автобусе (фото: "Пул Первого")

"Вчера в метро, сегодня в автобусе. Огромной территорией АЭС и президент, и журналисты передвигаются в автобусах", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул Первого".

Запуск атомной станции открывает для Беларуси новые возможности, прежде всего, для экономики и будет способствовать более активному развитию других сфер, в частности, производство электротранспорта.

Сам Лукашенко перед визитом на АЭС заявил о намерении открытия второй такой станции. По его словам, одной не хватит, чтобы полностью обеспечить Беларусь электроэнергией.

"Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам", - высказался Лукашенко.

Известно, что АЭС будет иметь два энергоблока, мощность каждого из которых 1200 МВт. Строится эта электростанция за кредит от РФ.

Расположена она рядом с городом Островец Гродненской области, недалеко от Вильнюса (столица Литвы). В свою очередь, соседняя страна выступает против строительства станции, потому что считает, что она угрожает национальной безопасности.

Конфликт с Литвой по этому вопросу длится уже много лет, и даже Литва, Латвия и Эстония договорились отказаться от электроэнергии из страны.

Напомним, в конце июня первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (АЭС) был включен в объединенную энергосистему страны.

Также сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.