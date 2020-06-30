Білорусь відклала запуск першої в країні АЕС

Фото: Білоруська АЕС (wikipedia.org)

Запуск першого енергоблоку планувався на липень 2020

Запуск Білоруської атомної електростанції (АЕС) відкладається на 2021 рік. Планується, що в першому кварталі наступного року введуть в експлуатацію перший енергоблок.

Про це заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, передає БЕЛТА.

За його словами, вже в серпні почнеться завантаження палива на перший реактор.

"І далі піде фізичний, а потім енергетичний пуск. Стоїть завдання у 2021 році (у першому кварталі, принаймні) повністю запустити в промислову експлуатацію перший енергоблок", - зазначив Семашко.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувався на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.

Білоруська АЕС розташовується біля північно-західного кордону Білорусі в агромістечку Ворняни в 18 км від міста Островець Гродненській області, в 50 км від столиці Литви Вільнюса. Будівництво почалося у 2011 році.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України розсекретила деталі будівництва та деяких аварій на Чорнобильській атомній електростанції; згідно з архівними даними, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року.

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Автор: РБК-Україна