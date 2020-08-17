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Уряд Білорусі склав повноваження

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 10:54
Уряд Білорусі склав повноваження
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Це передбачено постановою Ради Міністрів

Уряд Білорусі склав повноваження перед оголошеним переможцем на виборах президента Олександром Лукашенком. Це передбачено постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480.

Про це пише БелТА.

Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи по подальшій роботі уряду. Тоді він говорив, що в основному сформовано уряд, але можуть бути нюанси.

Зазначимо, після виборів президента в країні почались масові протести, в ході яких правоохоронці використовували гумові кулі, світлошумові гранати. За чотири дні було затримано близько 7 тисяч осіб, їх вже почали відпускати.

Нагадаємо, в країні почалався масштабна страйк, в той же час Лукашенко каже, що в цілому заводи в країні працюють, незважаючи на те, що деякі "бродять".

Зазначимо, в продовження протестів у Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк з 17 серпня.

Раніше повідомлялося, що штаб Тихановской готовий на переговори з владою про те, як і коли нинішній президент піде з посади.

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