Найкращі випускники України: ці діти склали мультипредметний тест на 600 балів

Тернопіль

Софія Мельник закінчила Тернопільську українську гімназію імені І. Франка. Свій мультипредметний тест вона здала на максимальні 600 балів.

Випускниця зізнається, що складнішою була математика, а найлегше - українська мова. Вона готувалася дуже ретельно, дивилася відео, читала книги та використовувала власну методику. У неї були конспекти й під час лекцій вона коротко записувала якісь цікаві моменти.

Перед тестом Софія дуже хвилювалася, бо захворіла. Вона не знала, чи варто їй складати тест з високою температурою і в поганому самопочутті. Але напередодні вона заспокоїлася і зрозуміла, що готова.

В майбутньому дівчина хоче вибрати гуманітарний напрямок і швидше за все це буде іноземна філологія. Навчальний заклад вона ще не вибрала і поки роздумує - залишитися в Тернополі або поїхати до Львова.

У Департаменті освіти Тернополя повідомили, що є ще одна випускниця з таким же прекрасним результатом - це учениця спеціалізованої школи № 7 Олеся Загрійчук. Школа - з поглибленим вивченням іноземних мов.

Фото: Олеся Загрійчук

Івано-Франківська область

Учениця Снятинського ліцею імені Івана Лотоцького Наталія Фенчишин склала мультипредметний тест на 600 балів.

Вона дуже ретельно готувалася до тестування і коли отримала результати - здивувалася і зраділа.

"Ця ситуація пригнічувала нас, тому що ми готувалися до невідомості. Ми не розуміли, чи буде вступ цього року, коли тільки почалася війна. Сказали, що ЗНО скасують. Гаразд. А що буде замість ЗНО і як поступати в цьому році? Мені ніколи не було важко вчитися. Я завжди вчилася для себе в першу чергу. Це мені приносило величезну насолоду, натхнення далі продовжувати", - розповіла Наталія.

А класний керівник випускниці зазначила, що ще в 5 класі вона на питання про те, що ви любите найбільше, відповіла - я люблю вчитися.

Крім англійської мови Наталя прекрасно володіє французькою. У 10-11 класі в її школі цю мову не вивчали, і вона продовжила самостійно. А потім склала міжнародний тест. Торік підвищила свій рівень до В1.

Наталя планує вступати на факультет іноземної філології й в майбутньому стати викладачем. А вчитися дівчина хоче в Києві.

"Я точно хочу в Київ, не хочу інше місто. Я не зраджую свої мрії й буду до останнього триматися за Київ. Я вірю тільки в краще", - зізнається випускниця.

Волинська область

У Камінь-Каширському відразу дві талановитих випускниці. Дві випускниці Мостищенської гімназії та міського ліцею №2 склали мультипредметний тест на 600 балів.

Це - Софія Левчук та Марія Кошель. Обидві - відмінниці й закінчили навчання із золотими медалями.

Фото: Софія Левчук

Фото: Марія Кошель

Львів

Артем Краєвський з класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франко склав тест на максимальні 600 балів. У нього була своя методика і він готувався дуже ретельно.

Батьки та вчителі були впевнені, що Артем складе тест на відмінно. Випускнику знадобилося всього 50 хвилин на всі три предмети, хоча було відведено дві години.

Школяр відмінно вчився всі роки, з 5 класу отримував стипендії та навіть був старостою класу. У майбутньому Артем хоче вивчати системний аналіз і принципово вирішив продовжувати навчання тільки в Україні.