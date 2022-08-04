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Львівський школяр написав мультипредметний тест абсолютно без помилок: як йому це вдалося

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Львів, Четвер 04 серпня 2022 15:31
Львівський школяр написав мультипредметний тест абсолютно без помилок: як йому це вдалося У Львові школяр здав мультипредметний тест без ЄДИНОЇ ПОМИЛКИ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Львів'янин Артем Краєвський написав мультипредметний тест абсолютно без помилок. Він набрав максимальні 600 балів сумарно за підсумками тестів з української мови, історії України та математики.

Як йому це вдалося і які методики він застосовував при підготовці, розповіли в "Суспільне".

Артем Краєвський закінчив класичну гімназію при ЛНУ імені І.Франка. На мультипредметний тест він йшов впевнено і виконав всі завдання за 50 хвилин і це при тому, що на виконання завдань було відведено 2 години.

"Найлегшою була історія. Я її зробив, здається, за 7 хвилин. Ну, там було легко ... Спочатку я вийшов, трошки "сплакнув" від щастя. А потім вийшов із самого центру оцінювання і розповів усім! У дворі вже чекали мої друзі, мої батьки", - поділився емоціями Артем.

Львівський школяр написав мультипредметний тест абсолютно без помилок: як йому це вдалося

Школяр Артем Краєвський здав мультіпредметний тест абсолютно без помилок (кадр з відео)

Мама випускника розповіла, що була впевнена в його знаннях. Тому для неї такий результат Артема не став несподіванкою, а скоріше - результатом очікувань.

"Ми намагалися його підтримувати та не заважати. У нього була своя стратегія: що він буде писати першим, що буде писати наступним. Тобто, ми зі своїми порадами особливо не влазили. Знали, що він сам все зробить так, як вважає за потрібне і це буде правильно", - розповіла мама Артема Олена Дорошева.

У гімназії теж пишаються успіхами свого випускника. Визнають, що щорічно у них бувають випускники, які набирають максимальні 200 балів з ЗНО, але з одного предмету.

"Щоб відразу з трьох предметів 200 балів - такого, здається, ще не було на моїй пам'яті. Артем постійно був як старанний учень. Він весь час був відмінником. Щороку, пам'ятаю, йому вручали стипендію, починаючи з 5 класу. Він дуже активний, був старостою класу", - розповів директор гімназії Юрій Джала.

Сам же Артем каже, що він принципово вирішив залишитися вчитися в Україні. Планує навчатися на системному аналізі.

До речі, він не єдиний випускник у Львові та області, який отримав максимальний результат на національному тестуванні. Але остаточні результати повідомлять тільки у вересні.

До речі, раніше ми писали про те, що у США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців і самі приїхав в Макаров для установки.

А ще розповідали про те, як оформити в школу дитину-переселенця.

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