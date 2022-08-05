Лучшие выпускники Украины: эти дети сдали мультипредметный тест на 600 баллов

Тернополь

София Мельник окончила Тернопольскую Украинскую гимназию имени И. Франко. Свой мультипредметный тест она сдала на максимальные 600 баллов.

Выпускница признается, что сложнее была математика, а легче всего - украинский язык. Она готовилась очень тщательно, смотрела видео, читала книги и использовала собственную методику. У нее были конспекты и во время лекций она коротко записывала какие-то интересные моменты.

Перед тестом София очень волновалась, так как заболела. Она не знала, стоит ли ей сдавать тест с высокой температурой и в плохом самочувствии. Но накануне она успокоилась и поняла, что готова.

В будущем девушка хочет выбрать гуманитарное направление и скорее всего это будет иностранная филология. Учебное заведение она еще не выбрала и пока раздумывает - остаться в Тернополе или поехать во Львов.

В департаменте образования Тернополя сообщили, что есть еще одна выпускница с таким же прекрасным результатом - это ученица специализированной школы № 7 Олеся Загрийчук. Школа - с углубленным изучением иностранных языков.

Фото: Олеся Загрийчук

Ивано-Франковская область

Ученица Снятинского лицея имени Ивана Лотоцкого Наталя Фенчишин сдала мультипредметный тест на 600 баллов.

Она очень тщательно готовилась к тестированию и когда получила результаты - удивилась и обрадовалась.

"Эта ситуация угнетала нас, потому что мы готовились к неизвестности. Мы не понимали, будет ли поступление в этом году, когда только началась война. Сказали, что ВНО отменят. Хорошо. А что будет вместо ВНО и как поступать в этом году? Мне никогда не было тяжело учиться. Я всегда училась для себя в первую очередь. Это мне приносило огромное наслаждение, вдохновение дальше продолжать", - рассказала Наталя.

А классный руководитель выпускницы отметила, что еще в 5 классе она на вопрос о том, что вы любите больше всего, ответила - я люблю учиться.

Кроме английского языка Наталя прекрасно владеет французским. В 10-11 классе в ее школе этот язык не изучали, и она продолжила самостоятельно. А потом сдала международный тест. В прошлом году повысила свой уровень до В1.

Наталя планирует поступать на факультет иностранной филологии и в будущем стать преподавателем. А учиться девушка хочет в Киеве.

"Я точно хочу в Киев, не хочу другой город. Я не предаю свои мечты и буду до последнего держаться за Киев. Я верю только в лучшее", - признается выпускница.

Волынская область

В Камень-Каширском сразу две талантливых выпускницы. Две выпускницы Мостищенской гимназии и городского лицея №2 сдали мультипредметный тест на 600 баллов.

Это - София Левчук и Мария Кошель. Обе - отличницы и закончили обучение с золотыми медалями.

Фото: София Левчук

Фото: Мария Кошель

Львов

Артем Краевский из классической гимназии при ЛНУ им. И. Франко сдал тест на максимальные 600 баллов. У него была своя методика и он готовился очень тщательно.

Родители и учителя были уверены, что Артем сдаст тест на отлично. Выпускнику понадобилось всего 50 минут на все три предмета, хотя было отведено два часа.

Школьник отлично учился все годы, с 5 класса получал стипендии и даже был старостой класса. В будущем Артем хочет изучать системный анализ и принципиально решил продолжать учебу только в Украине.