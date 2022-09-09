Кращі фільми і серіали про королеву Єлизавету і її сім'ю: що потрібно подивитися обов'язково

Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Майже 70 років вона була на троні. За ці роки було знято неймовірна кількість художніх фільмів, документальних фільмів і серіалів - про неї, про її сім'ю, про королівський палац.

Які фільми та серіали варто подивитися про королеву Єлизавету - читайте в матеріалі Styler нижче.

Корона / The Crown (з 2016 року)

Цей серіал - безсумнівно, одна з кращих робіт про життя королівського палацу, про саму королеву Єлизавету і її родичів. На думку експертів, сюжет має серйозні відхилення від історичних фактів, але при цьому - розуміння про життя королівського палацу у вас точно буде набагато більше.

Акторська гра, сцени, сюжет серіалу - все це точно не залишить вас байдужими. На цей момент знято вже п'ять сезонів. Чотири вже вийшли на Netflix, а прем'єра п'ятого запланована на листопад 2022 року. Зараз невідомо, чи не буде відкладений вихід п'ятого сезону, який повинен був розповісти про принцесу Діану.

Сценарист проєкту Пітер Морган вже заявив, що виробництво шостого сезону серіалу "Корона" буде відкладено на невизначений час. Таким чином команда хоче висловити повагу королеві.

Королева / The Queen (2006)

У художньому фільмі описується період життя королівської сім'ї під час загибелі принцеси Діани. Королева усамітнюється з онуками після новин про аварію в заміській резиденції. Також у фільмі описується робота прем'єр-міністра Тоні Блера. У головній ролі - знаменита Хелен Міррен.

Лондонські канікули / А royal night (2014)

Легка і невимушена комедія про юну королеву Єлизавету та її сестру Маргарет, і про їхнє життя до коронації. Майбутня королева вивчилася на механіка і лагодила автомобілі, а в 1945 році юні принцеси вирушили святкувати перемогу над фашизмом.

Королева Світу / Queen of the world (2018)

Один з небагатьох документальних фільмів, який відверто і чесно розповів про те, що відбувається в Королівському палаці. Особливо примітно те, що в цей час королівська сім'я готувалася до весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Королева Єлизавета не особливо була відверта і рідко дозволяла журналістам знімати життя своєї сім'ї, тому цей фільм став справжньою сенсацією.

Королівський коргі /the queen's corgi (2019)

Повнометражний мультфільм про пригоди Рекса - улюбленого собаки королеви Єлизавети.

Король говорить / the King Speech (2010)

У фільмі розповідається історія короля Георга VI, який готується зійти на престол. Але у нього є одна проблема - він боїться виступати на публіці та починає заїкатися.

У фільмі також є сцени про життя маленької Єлизавети та її сестри Маргарет.

Elizabeth: A Portrait In Parts (2022)

Цей документальний фільм вийшов на екрани зовсім недавно - в травні 2022 року. Він присвячений платиновому ювілею королеви. Фільм складається з архівних матеріалів і розповідає не тільки про королеву, а й про всі зміни в житті суспільства, які відбулися за роки її правління.

До речі, в цьому фільмі є архівні сімейні кадри, відсилання до серіалу "Корона" і рекламного ролика з Джеймсом Бондом.

Елізабет і Маргарет: любов і вірність / Elizabeth & Margaret: Love & Loyalty

Документальний фільм про стосунки королеви Єлизавети з її молодшою сестрою Маргарет. У ньому більш детально описується життя принцеси Маргарет і чому вона відмовилася від свого щастя заради монархії.

Принц Філіп: незвичайне життя / Prince Philip: an Extraordinary Life

Відвертий фільм про принца Філіпа - про його дитинство, про те, де і як він виріс. Про його любов до королеви, про їхні стосунки, про підтримку і віру один в одного.

А ще королева знялася в ролику з Джеймсом Бондом (Даніелом Крейгом), де політала на вертольоті та спустилася з парашутом.