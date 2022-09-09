Лондон чекають серйозні випробування: що відбуватиметься після смерті Єлизавети II

Після смерті Єлизавети II у Великій Британії 8 вересня набув чинності ретельно розроблений заздалегідь план дій, названий Операція "Лондонський міст" - про заходи та жалобу в країні за 10 днів до державного похорону монарха.

Зазначається, що висунуті цим безпрецедентним моментом у британському національному житті вимоги настільки великі, що, за прогнозами високопосадовців, у Лондоні очікується величезна кількість громадян, які бажають попрощатися з Її Величністю.

Передбачають, що сотні тисяч людей у скорботі стікаються до столиці Британії, що може стати серйозним випробуванням для мережі доріг, громадського транспорту, хостелів та готелів, поліцейських та інших служб.

Було заплановано масштабну операцію із забезпечення безпеки, щоб впоратися з великою кількістю людей на вулицях та головних площах Лондона.

Оголошення про смерть королеви Єлизавети II, яка керувала понад 70 років, вже зробила прем'єр-міністр Ліз Трасс.

Незабаром після цього принц Чарльз, який вже став королем Карлом III, виступить перед країною стосовно смерті своєї матері. Його буде проголошено новим монархом у Сент-Джеймському палаці на службі 9 вересня о 10 ранку.

У п'ятницю опівдні в Британії буде оголошено всенародну хвилину мовчання (триватиме 2 хвилини). Це буде "день національної жалоби".

Депутати віддадуть шану у Палаті громад, після чого роботу парламенту буде припинено на 10 днів.

Єлизавета II мирно померла у віці 96 років 8 вересня у шотландському замку Балморал (фото: Getty Images)

На третій день після смерті Єлизавети II новий король вирушить у тур країною, щоб відвідати поминальні служби по всій Великій Британії, а в Лондоні пройде серія репетицій похорону.

Між 6-м і 9-м днями труна королеви лежатиме по 23 години на добу у Вестмінстерському палаці. За інформацією Politico, яка отримала копію документа Операція "Лондонський міст" у 2021 році, пропускні квитки на траурні заходи будуть видані для VIP-персон з певним часовим інтервалом.

Король Карл III приїде до Уельсу, щоб відвідати службу в Ліандаффському соборі Кардіффа на 7-й день.

Потім основні заходи будуть присвячені проведенню похорону і пов'язаним з цим величезним зусиллям щодо забезпечення безпеки, включаючи моніторинг будь-якої збільшеної терористичної загрози.

Єлизавета II (фото: Getty Images)

Похорон Єлизавети ІІ відбудеться 18 вересня, і ця дата стане "Днем національної жалоби". Служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві, після чого пройдуть процесії у Лондоні та Віндзорі.

Єлизавета II буде похована у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Там же, де лежать королева-мати і принцеса Маргарет разом з батьком королеви, королем Георгом VI. Каплиця Святого Георгія також є місцем останнього упокою королів, включаючи Генріха VIII, Карла I, Георга III, Георга V та Едуарда VII.