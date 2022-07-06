100 пельменів за 20 хвилин: супер-спосіб без пельменниці
Наліпити сотню пельменів за двадцять хвилин цілком реально. І для цього вам навіть не потрібна пельменниця.
Своїм лайфхаком поділилася блогерка "Юльця на Кухні" на своєму каналі в YouTube,
Тісто можна приготувати за вашим улюбленим рецептом, а можна - запропоноване кулінаркою.
Інгредієнти
Для тіста:
- 700 г борошна (+50-70 г)
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 4 ст. л. олії
- 320 мл гарячої води
Для фаршу:
- 400 г фаршу
- 2 ч. л. солі
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 0,5 ч. л. перцю
- 3-4 ст. л. холодної води
Покрокове приготування
Готуємо тісто. Просійте у миску 700 грамів борошна, додайте цукор і сіль, олію. Поступово додавайте дуже гарячу воду, замішуючи спочатку лопаткою, а потім і рукою. Вимісіть тісто - воно має бути тугеньким, але при цьому м'яким та еластичним. Накрийте тісто харчовою плівкою в мисці.
Візьміть фарш з вашого улюбленого м'яса, додайте сіль, перець, натріть цибулину, великий зубчик часнику. Вимісіть і додайте крижаної води. Фарш має бути дуже холодним.
Поверніться до тіста, яке за цей час відпочине. Розріжте його навпіл, відправивши одну половину знову до накритої миски.
Розкачайте тісто тонко в прямокутник. Візьміть ніж для піци і поріжте на квадратики (можна і звичайний ніж, якщо ваша стільниця не постраждає).
Викладіть на квадратики фарш. Наберіть в кулак велику кількість і витискайте по шматочку, розкладаючи по квадратикам.
Знімайте кожен квадратик лопаткою і в три рухи зліплюйте пельмень. Так само зробіть з другою частиною тіста.
Відварюйте в киплячій підсоленій воді. Смачного!
Раніше ми писали про простий трюк з пельменями, завдяки якому вони не розваляться.
Також повідомлялося, що додати у воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними.