Що додати в воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними
Пельмені (freepik.com)
Простий кулінарний лайфхак допоможе вам зробити пельмені неймовірно смачними і ароматними. Крім того, блюдо придбає цікавий колір і вельми апетитний зовнішній вигляд.
Потрібно всього лише зварити їх у відварі цибулі, передає ProstoWay.
В якій воді варити пельмені
Заморожені пельмені варто відправити в відвар, приготований на основі цибулиння.
Готується така рідина дуже просто:
- Спочатку треба залити жменьку цибулиння літром чистої води.
- Знімати відвар з плити можна вже через 10 хвилин після початку закипання.
- Після чого потрібно почекати ще кілька хвилин, щоб настоялася рідина.
- Далі цибульний відвар слід пропустити через фільтруючу поверхню.
- На наступному етапі рідину треба перелити в каструлю, а потім додати до неї кухонну сіль.
- Повторно доводимо відвар до кипіння, після чого висипаємо пельмені. За кілька хвилин апетитне блюдо буде готове.
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