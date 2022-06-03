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Що додати в воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними

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П'ятниця 03 червня 2022 07:58
Що додати в воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними Пельмені (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Простий кулінарний лайфхак допоможе вам зробити пельмені неймовірно смачними і ароматними. Крім того, блюдо придбає цікавий колір і вельми апетитний зовнішній вигляд.

Потрібно всього лише зварити їх у відварі цибулі, передає ProstoWay.

В якій воді варити пельмені

Заморожені пельмені варто відправити в відвар, приготований на основі цибулиння.

Готується така рідина дуже просто:

  • Спочатку треба залити жменьку цибулиння літром чистої води.
  • Знімати відвар з плити можна вже через 10 хвилин після початку закипання.
  • Після чого потрібно почекати ще кілька хвилин, щоб настоялася рідина.
  • Далі цибульний відвар слід пропустити через фільтруючу поверхню.
  • На наступному етапі рідину треба перелити в каструлю, а потім додати до неї кухонну сіль.
  • Повторно доводимо відвар до кипіння, після чого висипаємо пельмені. За кілька хвилин апетитне блюдо буде готове.

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