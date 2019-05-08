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Їх краще не злити: гороскоп самих мстивих знаків Зодіаку

STYLERЖиття    08.05.2019 - 07:15
Їх краще не злити: гороскоп самих мстивих знаків Зодіаку
Гороскоп самих мстивих знаків Зодіаку (фото:unsplash.com)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку краще не перечити

Астрологи озвучили топ самих мстивих знаків Зодіаку. Дані представники ніколи не забувають образи та довго розробляють план, щоб "вжалити" сильніше.

Леви при всій доброті та легкості в спілкуванні - особистості злопам'ятні і мстиві. До речі, удар люблять наносити миттєво, а агресія при цьому настільки велика, що за своєю силою перевершує лють будь-якого іншого представника знака Зодіаку. В крайньому випадку Лев може навіть пустити в хід кулаки, проте найкращою спокутою буде пустити кривдника на сміх або привселюдно принизити. Навіть якщо гнівний порив поступово сходить на "ні", він все одно не зможе пробачити людину остаточно.

Тельці образливі і злегка наївні представники знаку. Вони болісно реагують на тих, хто не оцінює їх по достоїнству або намагається жартувати, ставлячи себе вище. Такі ситуації можуть призвести даного представника в лють і він захоче помститися. Однак оскільки часто все робиться непродумано, то не завжди виходить здійснити задумане. Незважаючи на це, він ніколи не пробачить образи та буде робити спроби помсти знову і знову.

Їх краще не злити: гороскоп самих мстивих знаків ЗодіакуКолаж РБК-Україна

Діви є цілеспрямованими особистостями, які завжди домагаються свого. А враховуючи їх злопам'ятність можна тільки уявити, що чекає людину, яка серйозно образить даного представника. У ображеної Діви в голові вимальовується бажання жорстокої помсти, яку кривдник запам'ятає на все життя. До даного дійства даний Зодіак підходить відповідально, а тому кара обов'язково наздожене кривдника.

Скорпіон вважається найнебезпечнішим представником зодіакальної плеяди. У нього жорстокий і безкомпромісний характер, який не зупиниться ні перед чим, якщо його або його близьких образять. Скорпіон придумає самий витончений план помсти, з ним неможливо ні домовитися, ні вимолити прощення. В даному випадку йому немає рівних, а тому цього представника можна вважати самим мстивим знаком серед усіх.

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