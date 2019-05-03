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З ними краще не водитися: самі жадібні знаки Зодіаку

STYLERЖиття    03.05.2019 - 07:41
З ними краще не водитися: самі жадібні знаки Зодіаку
Колаж РБК-Україна

Гороскоп каже, що цим знакам варто було б переглянути своє ставлення до грошей

Гороскоп найбільш жадібних знаків Зодіаку, підкаже, хто з представників зодіакального кола найбільше схильний економити не тільки на своїй другій половинці, але, в першу чергу, на собі.

Раки найбільше обожнюють затишок у домі, тому часто витрачають гроші на облаштування власного житла. А ось допомогти фінансово одному або зробити дорогий подарунок - не по їх частини. Представники цього знака нерідко носять старий одяг і взуття, оскільки вважають правильним економити. Однак є виняток: тим, кого вони дійсно вважають близькими людьми, при необхідності віддадуть останнє.

Тельці впевнені, що близькі повинні витрачати гроші виключно на задоволення їх потреб. Особливо це стосується жінок: у шлюбі вони прагнуть захопити кермо фінансового правління, вимагаючи, щоб чоловік віддавав їм всю зарплату. Також представниці цього знака нерідко економлять на сім'ї, купуючи собі дорогі речі.

З ними краще не водитися: самі жадібні знаки ЗодіакуІлюстративне фото: Телець (pixabay/darkmoon1968)

Дівам властива не скупість, а бажання оточити себе предметами матеріального світу. Саме тому ці працездатні і мислячі люди краще витратять чесно зароблені гроші на придбання нового килима або дивана, ніж на подарунок близькій людині. Причина скупості Дів криється в їх егоїзмі та турботі про себе. Найчастіше у представників цього знака мало друзів, а в сімейному житті вони завжди прагнуть зберегти свій особистий простір.

Козерогів однозначно можна віднести до числа найбільш жадібних знаків Зодіаку. Представники цього знаку відрізняються крайньою скупістю. Економити Козероги воліють не тільки на близьких, але й на собі. Вони готові витратити цілий день на те, щоб знайти в магазині найдешевшу річ. Їм властиво накопичення. Чоловік-Козеріг буде з обуренням дивитися на те, як його обраниця витрачає зароблені кошти на непотрібну косметику та одяг. Саме тому багато шлюбів цих представників терплять фіаско.

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