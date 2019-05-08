Их лучше не злить: гороскоп самых мстительных знаков Зодиака

Гороскоп самых мстительных знаков Зодиака (фото:unsplash.com)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака лучше не перечить

Астрологи озвучили топ самых мстительных знаков Зодиака. Данные представители с трудом забывают обиды и долго разрабатывают план, чтобы "ужалить" посильнее.

Львы при всем добродушии и легкости в общении - личности злопамятные и мстительные. К слову, удар любят наносить мгновенно, а агрессия при этом столь велика, что по своей силе превосходит ярость любого другого представителя знака Зодиака. В крайнем случае Лев может даже пустить в ход кулаки, однако самым лучшим искуплением будет пустить обидчика на смех или привселюдно унизить. Даже если Лев остывает, а гневный порыв постепенно сходит на "нет", он все равно не сможет простить человека окончательно.

Тельцы обидчивые и слегка наивные представители знака. Они болезненно реагируют на тех, кто не оценивает их по достоинству либо пытается подтрунивать, ставя себя выше. Такие ситуации могут привести данного представителя в ярость и он захочет отомстить. Однако поскольку зачастую все делается непродуманно, то не всегда выходит свершить задуманное. Несмотря на это, он никогда не простит обиды и будет предпринимать попытки мести снова и снова.

Коллаж РБК-Украина

Девы являются целеустремленными личностями, которые всегда добиваются своего. А учитывая их злопамятность можно только представить, что ожидает человека, который серьезно обидит данного представителя. У обиженной и уязвленной Девы в голове вырисовывается желание жестокой мести, которую обидчик запомнит на всю жизнь. К данному действу данный Зодиак подходит ответственно, а потому кара обязательно настигнет обидчика.

Скорпион считается самым опасным представителем зодиакальной плеяды. У него жестокий и бескомпромиссный характер, который не остановится ни перед чем, если ему или его близким нанесут обиду. Скорпион придумает самый изощренный план мести, с ним невозможно будет ни договориться, ни вымолить прощение. В данном случае ему нет равных, а потому данного представителя можно считать самым мстительным знаком среди всех.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет с финансами в мае.

А также сообщали гороскоп самых жадных знаков Зодиака, который подскажет, кто из представителей зодиакального круга более всего склонен экономить не только на своей второй половинке, но, в первую очередь, на себе.