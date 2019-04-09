Фінансовий гороскоп: яким знакам Зодіаку пощастить

Фінансовий гороскоп 8-14 квітня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку не варто ризикувати з грошима

Астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких фінансова удача повернеться обличчям у період з 8 по 14 квітня. Також стало відомо, кому з знаків Зодіаку варто бути обережніше з грошима в цей період.

Овнам астрологи рекомендують в фінансах в найближчий тиждень покладатися на себе, силу свого характеру і переконання, так як їм посміхається Фортуна, а зірки і планети знаходяться в хорошому стані.

Тельцям варто добре подумати, перш ніж щось купити чи продати. Їм у найближчий тиждень знадобитися творче мислення. Астрологи радять зробити собі приємний подарунок, а у вихідні – не витрачати гроші.

Близнюків найближчий тиждень буде небезпечним у фінансовому плані і якщо потрібно вирішити питання з грошима – то варто звернутися за допомогою до близьких друзів і рідних.

У Раків цей тиждень буде досить успішним у фінансовому плані. Астрологи рекомендують їм витратити частину грошей на розваги, подарунки близьким людям. Також вони радять не давати порожніх обіцянок і не вплутуватися в конфлікти.

Левам потрібно бути обережніше і не потурати своїм слабкостям. Однак друга половина тижня буде вдалою, правильні рішення будуть прийматися інтуїтивно і несвідомо.

Знаки Зодіаку, яким пощастить 8-14 квітня з фінансами (Колаж РБК-Україна)

Дівам, щоб уникнути проблем з грошима на цьому тижні, варто придивитися до свого близького оточення. А від необдуманих покупок їх врятує інтуїція. У найближчий тиждень їм належить витратити гроші на допомогу близьким або друзям.

У Ваг починається сприятливий період у фінансовому плані. Вони можуть у найближчий тиждень спокійно витратити гроші на розваги, подорожі або задоволення. Також їм варто витратити гроші на новий гардероб або навіть змінити імідж.

Скорпіонам не варто прислухатися до думки оточуючих про фінанси і тоді вони зможуть зробити вдалу покупку або капіталовкладення. Для збільшення фінансових засобів, Скорпіонам варто бути більш самокритичними і шукати нові захоплення і прагнення. Вдалі дні для покупок – вихідні.

У Стрільців буде все складалося вдало у фінансовому плані, але можуть загостритися найгірші риси характеру, що може негативно відобразитися на відносинах з оточуючими. У найближчий тиждень вони можуть витратити велику суму грошей на ремонт, купівлю техніки або купити путівку.

Козерогам астрологи рекомендують навести порядок вдома і позбутися від мотлоху, щоб звільнити простір для нових грошових впливів. Для додаткового заробітку їм варто посидіти на сайтах інтернет-магазинів, пошукати вигідні пропозиції. Удача усміхнеться тим, хто працює вдома і віддалено. У цей період не варто погоджуватися на відрядження, а дорогі покупки краще відкласти.

Водоліям варто переглянути свої погляди на деякі аспекти фінансової сфери і в першій половині тижня варто уникати дорогих покупок і оформлення кредитів. Астрологи рекомендують бути дуже обережними з позиками.

Рибам рекомендується перенести покупки і ділові угоди на наступний тиждень, так як в найближчі дні вони будуть роздратовані і агресивні. Астрологи рекомендують Рибам в ці дні більше гуляти на свіжому повітрі і знімати напругу фізичною активністю.

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