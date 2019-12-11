Окупанти збираються закрити Кримський міст: що відбувається

Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст буде перекрито для руху транспорту

Кримський міст буде закритий у кінці грудня 2019 року. На скандальному будівництві, що з'єднує окупований Крим з материкової Росією, буде обмежено рух транспорту.

У міністерстві транспорту РФ повідомили, що така заборона буде діяти протягом тижня - з 18 по 25 грудня.

За інформацією чиновників, такі заходи будуть прийняті нібито через ремонтні роботи на шляхопроводі.

Це також може бути пов'язано з запуском пасажирських поїздів по мосту. У Росії ще на початку листопада стартував продаж квитків у напрямку Санкт-Петербург - Севастополь. Перший потяг вирушить вже 23 грудня (43,5 годин в дорозі), а поїзд з Москви в Сімферополь поїде 24 грудня (33 години в дорозі).

Варто відзначити, що раніше запуск поїздів був запланований на 10 грудня, але його відклали. А старт вантажних перевезень перенесли на 1 червня 2020 року.

До речі, багато експертів упевнені, що вантажоперевезення можуть стати фатальними для Кримського моста, який не призначений для такого навантаження.

Початок вантажоперевезень нібито відклали через те, що при будівництві було знайдене давнє місто. Проектувальникам довелося міняти план будівництва, щоб обійти і не пошкодити археологічні знахідки.