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На Кримському мосту помітили нові проблеми: окупанти зайнялися "профілактикою" (фото)

STYLERЖиття    13.12.2019 - 12:15
На Кримському мосту помітили нові проблеми: окупанти зайнялися "профілактикою" (фото)
На Кримському мосту з'явилися пошкодження (Фото: колаж РБК-Україна)

На Кримському мосту з'явилися "латки"

Кримський міст вже отримав пошкодження і на дорожньому полотні були проведені ремонтні роботи. На думку відомого блогера під ніком RoksolanaToday&Крым25%, міст, що з'єднує окупований український півострів з територією РФ, міг насправді "пошарпатися" через більш серйозні проблеми. Про це він написав у своєму Twitter.

Також в мережі показали відповідне фото.

Блогер навів слова користувачів одного з ялтинських пабликів у Facebook щодо "профілактики" на Кримському мосту: "Нове пальто у профілактичних цілях ніхто до кравця не несе".

На Кримському мосту помітили нові проблеми: окупанти зайнялися &quot;профілактикою&quot; (фото)

На Кримському мосту з'явилися "латки" на дорозі (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Пошарпався, бідненький, потерся! Але профілактика не латок, звичайно. Серйозніше щось поповзло?" - йдеться в публікації.

Також він розповів про те, що біля Керчі - де побудований Кримський міст - у морі біля берегів з'явилися брудні плями від нафтопродуктів, і місцеві жителі страждають від неприємного запаху.

"Море біля берегів Керчі перетворилося на клоаку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води", - написав блогер і опублікував фото.

На Кримському мосту помітили нові проблеми: окупанти зайнялися &quot;профілактикою&quot; (фото)

Біля Кримського моста біля берегів Керчі у море потрапили нафтопродукти (Фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що в захопленому РФ Криму запланований на грудень пуск першого повноцінного поїзда Керченським мостом перенесли щонайменше на півроку, оскільки міст все ще ненадійний. Так, раніше російський вчений розповів, що запуск залізничного сполучення стане початком "зворотного відліку", адже Кримський міст просто не витримає додаткову вагу вагонів складу.

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