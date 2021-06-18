Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)
В окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь, бо потоки води буквально зносять автомобілі та людей.
Відео потопу публікують у Twitter.
Так, у місті зупинили рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.
У відеозверненні мер Ялти Яніна Павленко сказала, що було введено стан надзвичайної ситуації. Також вона розповіла, що вийшли з берегів дві річки, що проходять через міста.
"Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини та людей. Слава богу, немає жертв", – заявила Павленко.
Ялта. pic.twitter.com/ewO3lY9fE1— Сергей (@SergeyINVH) June 18, 2021
Як пише Bigmir, влада міста аварійно відключила 30 трансформаторних підстанцій та воду. Зазначається, що без електрики залишилось до 3 тис. жителів.
Також повідомляється про тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні. Крім того, жителям рекомендують запастися водою, але влада обіцяє організувати підвезення води в цистернах.
Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.
Ялта...— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) June 18, 2021
воду дали... pic.twitter.com/ecUggtDuAo
Ялта... pic.twitter.com/sdP32O7cSm— &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) June 18, 2021
У коментарях користувачі пишуть, що місцеві служби таксі підняли тариф у два рази. Також містян цікавить, хто буде відшкодовувати збитки.
- Служби таксі підняли ціни у два рази. Куди йти де шукати підтримки?
- Цікаво, чи будуть якісь компенсації власникам авто або тільки житла?
- Чому не прийняли рішення перенести екзамени? Діти з ризиком для життя і здоров'я йшли, пливли. Сьогодні босоніж і мокрі на іспит йшли.
Фото: потоп у Ялті (facebook.сom/adminyalta)
Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп.