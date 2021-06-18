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Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)

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Ялта, П'ятниця 18 червня 2021 14:55
Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео) Фото: потоп у Ялті (facebook.сom/adminyalta)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь, бо потоки води буквально зносять автомобілі та людей.

Відео потопу публікують у Twitter.

Так, у місті зупинили рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.

У відеозверненні мер Ялти Яніна Павленко сказала, що було введено стан надзвичайної ситуації. Також вона розповіла, що вийшли з берегів дві річки, що проходять через міста.

"Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини та людей. Слава богу, немає жертв", – заявила Павленко.

Як пише Bigmir, влада міста аварійно відключила 30 трансформаторних підстанцій та воду. Зазначається, що без електрики залишилось до 3 тис. жителів.

Також повідомляється про тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні. Крім того, жителям рекомендують запастися водою, але влада обіцяє організувати підвезення води в цистернах.

Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.

У коментарях користувачі пишуть, що місцеві служби таксі підняли тариф у два рази. Також містян цікавить, хто буде відшкодовувати збитки.

  • Служби таксі підняли ціни у два рази. Куди йти де шукати підтримки?
  • Цікаво, чи будуть якісь компенсації власникам авто або тільки житла?
  • Чому не прийняли рішення перенести екзамени? Діти з ризиком для життя і здоров'я йшли, пливли. Сьогодні босоніж і мокрі на іспит йшли.

Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)

Фото: потоп у Ялті (facebook.сom/adminyalta)

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп.

Також злива затопила вулиці окупованої Керчі.

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