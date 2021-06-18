Ялта ушла под воду: в городе настоящая катастрофа (видео)
В оккупированном Крыму закрыли Ялту. Курорт ограничили для посещения из-за наводнения, потому что потоки воды буквально сносят автомобили и людей.
Видео потопа публикуют в Twitter.
Так, в городе остановили движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствуют электроснабжение и связь.
В видеообращении мэр Ялты Янина Павленко сказала, что было введено состояние чрезвычайной ситуации. Также она рассказала, что вышли из берегов две реки, проходящие через город.
"Полностью перекрыт въезд в город. Неконтролируемый поток воды просто сносит машины и людей. Слава богу, нет жертв", - заявила Павленко.
Ялта. pic.twitter.com/ewO3lY9fE1— Сергей (@SergeyINVH) June 18, 2021
Как пишет Bigmir, власти города аварийно отключили 30 трансформаторных подстанций и воду. Отмечается, что без электричества осталось до 3 тыс. жителей.
Также сообщается о временном отключении водоснабжения во всем регионе. Кроме того, жителям рекомендуют запастись водой, но власти обещают организовать подвоз воды в цистернах.
Местные жители публикуют фото и видео, как подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.
Ялта...— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) June 18, 2021
воду дали... pic.twitter.com/ecUggtDuAo
Ялта... pic.twitter.com/sdP32O7cSm— &.О. А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) June 18, 2021
В комментариях пользователи пишут, что местные службы такси подняли тариф в два раза. Также горожан интересует, кто будет возмещать убытки.
- Службы такси подняли цены в два раза. Куда идти, где искать поддержки?
- Интересно, будут ли какие-то компенсации владельцам авто или только жилья?
- Почему не приняли решение перенести экзамены? Дети с риском для жизни и здоровья шли, плыли. Сегодня босиком и мокрые на экзамен шли.
Фото: потоп в Ялте (facebook.сом/adminyalta)
Ранее мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области в результате дождей образовался потоп.