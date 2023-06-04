Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Мюли

Этот тренд не новый, но крепко удерживает позиции и в 2023 году.

Женские мюли - это обувь с закрытым носком и открытой пяткой. Они могут быть как на каблуке, так и без. При этом форма каблука может быть любой.

Мэри Джейн и балетки

Мэри-Джейн - абсолютный хит сезона. Модель туфель на плоской подошве с ремешком на подъеме и по большей части с закругленным носком. Обычно у этой модели каблук достигает максимум 7 см, но в наше время можно встретить обувь и на подъеме в 10 см. Главное - каблуки должны быть устойчивыми.

О преимуществах балеток можно не говорить, ведь и так все понятно: они легки, удобны и подходят абсолютно всем.

Кеды в стиле ретро

Они - самые трендовые без вариантов. Такая спортивная обувь будет смотреться очень стильно, как под джинсы, так и под легкое платье.

Босоножки на танкетке

Да, они вернулись, но стилизация изменилась. В этом сезоне следует обратить на модели в стиле 70-х.

Босоножки и сандалии с тонкими завязками

Такая обувь по типу гладиаторской отлично подойдет для города в жаркий летний день.

Босоножки на платформе с массивным каблуком

Здесь есть важный момент! Нынешние босоножки больше повторяют ретро модели, а не обувь для пол-денса.

Ковбойские ботинки

Хотя такая обувь выглядит не очень по-летнему, однако она очень круто сочетается с летними платьями и юбками. Для вечерних выходов - то, что нужно.

Не забывайте об очень актуальном декоре из цветов и о цвете металлик, которые актуальны, как для одежды, так и для обуви.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko